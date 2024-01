Điều gì tạo nên thành công cho 2 ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên?

Ngày 15.1, theo Sở Y tế TP.HCM, việc thông tim can thiệp cho trẻ nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh vốn đã rất khó mà thông tim can thiệp cho bào thai đang mắc bệnh tim bẩm sinh nằm trong bụng mẹ ở độ tuổi 29-32 tuần càng nhiều thử thách hơn. Nhưng chính nhờ kỹ thuật chuyên sâu này đã ngăn chặn được diễn tiến xấu và nguy cơ gây tử vong khó tránh khỏi trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi sinh ra do cả hai đều mắc phải 2 loại dị tật tim bẩm sinh rất nặng là hẹp van động mạch phổi - thiểu sản thất phải và hẹp van động mạch chủ - thiểu sản thất trái.

Bệnh tim bẩm sinh là một trong những loại dị tật bẩm sinh phổ biến nhất, xảy ra ở khoảng 6/1000 trẻ sơ sinh còn sống. Đây là nguyên nhân số 1 gây tử vong ở trẻ sơ sinh do dị tật bẩm sinh ở hầu hết các nước phương Tây. Ngoài gánh nặng cho đứa trẻ và gia đình, gánh nặng tài chính cho y tế và xã hội còn rất cao. Tại Mỹ, chi phí liên quan đến bệnh tim bẩm sinh ước tính hơn 1,4 tỉ USD mỗi năm.

Sở Y tế TP.HCM nhận định có 4 yếu tố quyết định sự thành công của 2 trường hợp thông tim can thiệp bào thai đầu tiên này. Thứ nhất là sự chính xác trong kỹ thuật siêu âm chẩn đoán tim bẩm sinh bào thai của các bác sĩ chuyên ngành tim mạch nhi của Bệnh viện Nhi đồng 1. Các bác sĩ đã chẩn đoán chính xác các tổn thương của tim bào thai, từ đó mới hướng dẫn cho can thiệp thông tim bào thai chính xác.

Thứ hai, trải nghiệm tay nghề ở mức chính xác tuyệt đối trong lĩnh vực can thiệp bào thai của các bác sĩ chuyên ngành can thiệp bào thai của các bác sĩ sản khoa của Bệnh viện Từ Dũ.

Thứ ba, trải nghiệm tay nghề ở mức chính xác tuyệt đối trong lĩnh vực thông tim can thiệp của các bác sĩ chuyên ngành thông tim can thiệp trẻ em của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Yếu tố thứ 4 có vai trò quan trọng không kém đó là sự chủ động phối hợp, hợp tác tất cả vì người bệnh của các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, cụ thể là phối hợp Sản - Nhi của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Các bác sĩ thông tim cứu sống thai nhi từ trong bụng mẹ BVCC

Đây là kết quả khởi đầu của một lĩnh vực chuyên sâu về can thiệp tim bẩm sinh bào thai, Ngành y tế TP.HCM sẽ sơ kết và rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong thời gian sắp tới để có thể triển khai hiệu quả hơn. Vì TP.HCM có đến 2 bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về Sản và 3 bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về Nhi.

Trước đó, ngày 4.1, hai ê kíp của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã phối hợp thông tim can thiệp trong bào thai bán khẩn nhằm cứu sống thai nhi 32 tuần trong bụng mẹ có bất thường nặng về tim. Hai kíp phẫu thuật của 2 bệnh viện đã cân não đảm bảo độ chính xác ở mức tuyệt đối, không một sự cố nào xảy ra trong suốt quá trình thông tim. Kết quả cuối cùng đã thành công như mong đợi.

Sau đó 1 tuần, ngày 12.1, ê kíp bác sĩ sản - nhi Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) thực hiện can thiệp bào thai và thông tim can thiệp cho bào thai mắc tim bẩm sinh rất nặng, cứu sống bào thai bị hẹp van động mạch chủ, thiểu sản thất trái với nguy cơ tử vong rất cao ngay khi thai nhi được sinh ra.

Sở Y tế TP.HCM đánh giá 2 ca thông tim can thiệp bào thai đầu tiên này thực sự là một bước tiến mới về kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực.