Theo Engadget, mặc dù iPhone có khả năng tương thích với bộ sạc công suất lên tới 140W, nhưng thực tế cho thấy chúng có giới hạn sạc thấp hơn nhiều. Ví dụ, iPhone 18 Pro mới nhất cũng chỉ đạt công suất tối đa 52W. Điều đó có nghĩa iPhone chỉ có thể đạt công suất mà nó được thiết kế và con số này không hề gần với mức 140W.

Ngay cả khi bộ sạc hỗ trợ USB PD đến 140W, công suất sạc pin iPhone vẫn thấp hơn nhiều ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Khả năng này đạt được nhờ vào tiêu chuẩn USB PD, tiêu chuẩn sạc nhanh và truyền tải điện năng qua cổng USB, cho phép cấp công suất cao và tự động điều chỉnh điện áp/dòng điện an toàn giữa củ sạc và thiết bị. Trước đây, tiêu chuẩn USB PD chỉ cho phép công suất tối đa 100W, nhưng hiện đã có thể đạt từ 100W đến 240W nhờ vào chế độ Extended Power Range (EPR). Khi thiết bị hoạt động ở chế độ EPR, nó cần gửi thông báo "duy trì kết nối" mỗi nửa giây. Nếu bộ sạc không nhận được thông báo này, nó sẽ tự động giảm điện áp xuống mức 5V (5 volt) để đảm bảo an toàn.

Apple cũng cảnh báo người dùng về việc sử dụng bộ sạc của bên thứ ba không đạt tiêu chuẩn an toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi bộ sạc và cáp Apple có giá cao, người dùng vẫn có nhiều lựa chọn khác đáp ứng tiêu chuẩn an toàn với mức giá hợp lý hơn.

iPhone cần bộ sạc bao nhiêu watt để có thể sạc nhanh?

Thực tế, công suất cần thiết để iPhone có thể sạc nhanh thấp hơn nhiều so với con số 140W. Các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max có thể đạt 50% pin trong khoảng 20 phút khi sạc với bộ sạc 40W trở lên. Trong khi đó, iPhone Air và 17e có thể sạc 50% pin trong khoảng nửa giờ khi sạc với bộ sạc 20W. Đối với iPhone 15 hoặc 16, người dùng cần bộ sạc USB PD 18W trở lên để sạc nhanh.

Với các mẫu iPhone 18 Pro và iPhone Duo mới ra mắt gần đây, bộ sạc tốt nhất là bộ sạc 60W với tính năng Adjustable Voltage Supply (AVS) và USB PD 3.2, cùng với cáp USB-C có thể chịu được công suất 60W trở lên. Tuy nhiên, không iPhone nào cần bộ sạc công suất 140W, vì đây chủ yếu là mức dành cho laptop hiệu năng cao hoặc sạc nhiều thiết bị cùng lúc.

Người dùng cũng có thể kiểm tra công suất của bộ sạc Apple bằng cách nhìn vào mặt trên hoặc dưới của bộ sạc. Trên iOS 18 trở lên, thông báo Slow Charger sẽ xuất hiện trên màn hình khóa nếu bộ sạc không tương thích, giúp người dùng dễ dàng nhận biết tình trạng sạc của thiết bị.

Cuối cùng, cổng USB thông thường có công suất khác nhau tùy thuộc vào từng loại. Cổng USB 2.0 cung cấp 2,5W, trong khi USB 3.0 và 3.1 có thể đạt 4,5W. Đặc biệt, cổng USB-C hỗ trợ tiêu chuẩn Power Delivery có thể cung cấp công suất lên tới 240W, từ đó mang lại khả năng sạc nhanh hơn cho các thiết bị hiện đại.