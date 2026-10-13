Vì sao smartphone nên có thêm cổng USB-C thứ hai?

Việc kết nối tai nghe với smartphone hiện nay đôi khi mang lại cảm giác khó chịu. Nhiều người từng rơi vào tình huống không thể kết nối tai nghe không dây do hết pin hoặc với tai nghe có dây do thiếu bộ chuyển đổi.

Người dùng dần quên vai trò của cổng 3,5 mm trên smartphone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Mặc dù nhiều người đang mong đợi các nhà sản xuất đưa cổng 3,5 mm từng là tiêu chuẩn trên smartphone trở lại, thực tế cho thấy, sự phát triển của công nghệ âm thanh đã khiến nó trở nên lỗi thời. Lý do đơn giản: cổng 3,5 mm chỉ phục vụ mục đích duy nhất, trong khi smartphone hiện nay cần phải thực hiện nhiều chức năng khác nhau.

Giới chuyên gia cho rằng, thay vì quay lại với cổng 3,5 mm, giải pháp hợp lý hơn là trang bị cho smartphone, đặc biệt là các mẫu cao cấp, một cổng USB-C thứ hai. Cổng USB-C không chỉ hỗ trợ âm thanh chất lượng cao mà còn cho phép người dùng vừa sạc pin, vừa nghe nhạc bằng tai nghe có dây.

Vai trò cổng 3,5 mm trên smartphone đã khác

Thực tế chỉ ra rằng, kể từ khi iPhone 7 ra mắt với cổng 3,5 mm bị loại bỏ để thúc đẩy thị trường tai nghe không dây, nhiều người bắt đầu hiếm khi sử dụng tai nghe có dây, ngay cả khi điện thoại được trang bị cổng kết nối này. Thay vào đó, các mẫu tai nghe không dây như AirPods Pro thường được lựa chọn.

ROG Phone 9 Pro đã chứng minh sự hữu ích của cổng USB-C thứ hai ẢNH: ASUS

Về cơ bản, việc sử dụng cổng 3,5 mm không còn mang lại giá trị thực sự, khi nhiều phụ kiện hiện nay đã chuyển sang kết nối qua Bluetooth hoặc USB-C. Một nghiên cứu gần đây cho thấy, 80% người tiêu dùng Mỹ ưu tiên thời lượng pin tốt hơn trên smartphone, vì vậy, việc hy sinh dung lượng pin để đưa cổng âm thanh 3,5 mm trở lại không phải là một sự đánh đổi hợp lý. Thay vào đó, việc tích hợp một cổng USB-C thứ hai sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn, cho phép người dùng có thể vừa nghe nhạc, vừa sạc điện thoại.

Các mẫu smartphone cao cấp như Asus ROG Phone 9 Pro đã chứng minh việc trang bị hai cổng USB-C không chỉ phục vụ cho nhu cầu âm thanh mà còn hỗ trợ các tính năng khác như chế độ máy tính để bàn. Sự xuất hiện của cổng USB-C bổ sung giúp người dùng tận dụng tối đa hiệu suất của smartphone, biến chúng thành những thiết bị đa năng thực thụ.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nhu cầu về tính đa năng và khả năng kết nối của smartphone ngày càng cao. Một chiếc smartphone cao cấp với hai cổng USB-C sẽ không chỉ là lựa chọn tốt nhất cho âm thanh có dây mà còn mở ra nhiều khả năng mới cho người dùng.