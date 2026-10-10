Khám phá công nghệ phức tạp trên tai nghe dịch thuật

Trong tương lai không xa, việc giao tiếp với người nước ngoài sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết mà không cần phải hiểu ngôn ngữ của họ hay có người phiên dịch. Đây chính là lời hứa của các dự án tai nghe dịch thuật nhờ vào những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Tai nghe dịch thuật ngày càng xuất hiện nhiều trên thị trường, ngay cả phân khúc vài trăm nghìn đồng ẢNH: K. VĂN

Với những tai nghe như AirPods Pro, việc dịch tương đối đơn giản. Người dùng chỉ cần kết nối với iPhone, chọn ngôn ngữ trong ứng dụng Dịch và bật tính năng Dịch trực tiếp. Khi người đối diện nói, tai nghe sẽ dịch lời nói đó sang ngôn ngữ của người dùng chọn chỉ trong vài giây, miễn là cả hai ngôn ngữ đều được hỗ trợ bởi công cụ dịch thuật. Một số loại tai nghe khác yêu cầu người dùng đưa một bên tai nghe cho người nói.

Nghe tưởng đơn giản, nhưng thực chất những chiếc tai nghe dịch thuật này là một thiết bị công nghệ phức tạp. Quá trình dịch thuật diễn ra qua ba bước chính: nhận dạng giọng nói, dịch máy và tổng hợp giọng nói từ văn bản.

Cụ thể, bước đầu tiên, tai nghe sử dụng micrô để thu âm giọng nói của người nói. Các tai nghe cao cấp như Soundcore Liberty 5 Pro sử dụng nhiều micrô và công nghệ AI để tách giọng nói khỏi tiếng ồn xung quanh.

Sau khi giọng nói được thu lại, âm thanh sẽ được xử lý trên điện thoại hoặc trên đám mây, tùy thuộc vào thương hiệu. Ví dụ, AirPods Pro xử lý trên iPhone, trong khi Google Pixel Buds cần kết nối internet để dịch. Tại đây, tính năng nhận dạng giọng nói chuyển âm thanh thành văn bản, sau đó văn bản được dịch sang ngôn ngữ đích với sự hỗ trợ của công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Cuối cùng, âm thanh được tạo ra bằng giọng nói tổng hợp và truyền đến tai nghe qua Bluetooth. Một số tai nghe, như AirPods Pro và Galaxy Buds Pro, có khả năng dịch ngoại tuyến, trong khi những loại khác yêu cầu kết nối internet ổn định.

Độ chính xác của các bản dịch khó có thể đạt đến 99% như các lời quảng cáo mà các nhà sản xuất hứa hẹn ẢNH: K. VĂN

Chất lượng các bản dịch của tai nghe ra sao?

Mặc dù tai nghe dịch thuật hiện nay đã cải thiện đáng kể so với trước đây, nhưng độ chính xác 95% hay 99% thường được quảng cáo vẫn chỉ là chiêu trò tiếp thị. Trong thực tế, để đạt được độ chính xác cao, điều kiện cần phải gần như hoàn hảo - một điều hiếm khi xảy ra trong thực tế.

Ngoài ra, tốc độ và độ chính xác của quá trình dịch thuật cũng là những vấn đề cần lưu ý. Trong điều kiện lý tưởng, toàn bộ quá trình có thể mất vài giây, nhưng sẽ lâu hơn trong môi trường không thuận lợi. Những lỗi dịch thuật cũng có thể xảy ra do giọng nói không rõ ràng, phương ngữ khó hiểu, hay tiếng ồn nền lớn.

Các mẫu tai nghe từ thương hiệu cao cấp có thể cung cấp hàng chục cặp ngôn ngữ ngoại tuyến, nhưng nhiều tính năng nâng cao vẫn cần kết nối internet. Nhiều tai nghe dịch thuật cũng có thể được sử dụng như tai nghe thông thường để gọi điện và nghe nhạc, vì vậy người dùng nên xác nhận các tính năng cần thiết trước khi mua.

Nhìn chung, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, tai nghe dịch thuật hứa hẹn sẽ là công cụ hữu ích trong việc kết nối con người trên toàn cầu.