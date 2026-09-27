Tại sao tai nghe có dây lại hiếm có ANC như tai nghe không dây?

Tai nghe không dây đã trở thành lựa chọn phổ biến cho người yêu nhạc trên toàn cầu nhờ việc mang lại sự tự do và tiện lợi cho người sử dụng. Mặc dù những người đam mê âm thanh vẫn ưa chuộng tai nghe có dây vì độ tin cậy, xu hướng sử dụng tai nghe không dây ngày càng gia tăng.

Tai nghe không dây nổi bật với khả năng khử tiếng ồn chủ động ẢNH: YAHOO TECH

Khi đã quen thuộc với sự tiện lợi của tai nghe không dây, việc quay trở lại với tai nghe có dây có thể gây khó chịu cho nhiều người, đặc biệt đến từ hệ thống dây cáp rối rắm. Hơn nữa, người dùng sẽ phải từ bỏ những tính năng hiện đại như khử tiếng ồn chủ động (ANC), công nghệ sử dụng micro để thu âm thanh bên ngoài và chip xử lý để loại bỏ tiếng ồn

Đây là điều khiến không ít người đặt dấu hỏi về lý do đằng sau của sự hạn chế. Theo BGR, mọi thứ bắt nguồn từ việc jack cắm tai nghe 3,5 mm, vốn vẫn hoạt động theo cách truyền thống: truyền một lượng dòng điện nhỏ để phát âm thanh, khiến tai nghe thường trở thành loa thụ động. Ngược lại, tai nghe không dây hiện đại được trang bị chip ANC và sử dụng pin để hoạt động. Chúng cũng sử dụng bộ mã hóa nội bộ để đọc dữ liệu từ thiết bị phát, dẫn đến một mức độ nén và suy giảm chất lượng âm thanh.

Tai nghe có dây vẫn được ưa chuộng dù thiếu ANC

Mặc dù không có ANC hay các tính năng hấp dẫn khác như EQ tích hợp, tai nghe có dây mang lại lợi thế lớn về chất lượng âm thanh. Bởi vì tín hiệu âm thanh được truyền trực tiếp từ thiết bị mà không cần giải mã dữ liệu, người dùng sẽ nhận được âm thanh thuần túy, giúp cung cấp chất lượng âm thanh vượt trội.

Tai nghe có dây vẫn được ưa chuộng nhờ chất lượng âm thanh nổi bật ẢNH: REUTERS

Trong trường hợp muốn trải nghiệm khử tiếng ồn với tai nghe có dây, người dùng có thể giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường bằng cách tạo ra một lớp bịt kín giúp cách ly tai khỏi âm thanh bên ngoài. Mặc dù phương pháp này không hiệu quả bằng ANC, nhưng vẫn có thể giảm thiểu tiếng ồn, đặc biệt là ở các tần số cao và trung.

Cuối cùng, khi xem xét giá cả và độ tin cậy, tai nghe có dây vẫn là một lựa chọn hợp lý. Chúng giống như một chiếc xe cổ điển: đơn giản, đáng tin cậy và dễ sửa chữa. Ví dụ, tai nghe Sony MDR7506 có giá chỉ hơn 110 USD trên Amazon nhưng mang lại chất lượng âm thanh tuyệt vời và có thể sử dụng lâu dài nếu được bảo quản tốt.

Tóm lại, dù tai nghe không dây đang chiếm ưu thế, tai nghe có dây vẫn giữ được giá trị của mình nhờ vào chất lượng âm thanh và độ bền.