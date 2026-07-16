Luyện nói tiếng Anh trong thời đại AI có còn quan trọng?

Thầy Võ Đình Phúc, giáo viên IELTS, 9.0 Speaking IELTS, giải đáp cho các em học sinh về thắc mắc này. Thầy Phúc đặt vấn đề: ''AI có thể dịch tiếng Anh rất tốt, nói rất hay, nhưng chẳng lẽ suốt cuộc đời của bạn đi đâu cũng mang AI để dịch, tức là AI trở thành một “phiên dịch” kè kè đi bên bạn hay sao?''.

Theo thầy Phúc, khi lệ thuộc vào AI, chúng ta sẽ đánh mất đi những khoảnh khắc đáng quý, khi con người tương tác trực tiếp với nhau, nói chuyện, thảo luận trực tiếp với nhau, nhiều khi sự thành công của một buổi ký hợp đồng - được dựa trên buổi gặp gỡ trực tiếp, niềm tin từ đối tác, được xây dựng trên sự kết nối trực tiếp giữa người và người.

“AI sẽ càng làm được nhiều việc, nhưng những việc nó làm được, thì giá sẽ càng ngày càng rẻ. Vậy thì những gì quý giá đó là những cái gì rất con người – cần sự hiện diện của con người, mà AI không thay thế được. AI càng giỏi, thì cũng không làm giảm bớt vai trò của con người”, thầy Phúc trao đổi.