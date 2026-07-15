Học ngoại ngữ như thế nào trong thời đại AI?

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên, giảng viên Khoa ngoại ngữ Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) cho hay hơn 10 năm trước cách học ngoại ngữ rất khác, chỉ tập trung vào việc nhớ nhiều từ vựng, làm ngữ pháp đúng, tập nói, cần tìm hiểu thì tra từ vựng ở sách... Ngày nay học ngoại ngữ thay đổi rất nhiều, người học có nhiều công cụ hỗ trợ thay vì cố gắng ghi nhớ, thay vì nói câu chính xác thì chuyển sang phán đoán tình huống giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ ra sao để hiệu quả giao tiếp đạt mức tối đa.

Đa phần sinh viên bây giờ có điện thoại thông minh tải về các ứng dụng học tập, không hiểu gì là có thể nhờ công cụ AI hỗ trợ. Vì thế chuẩn ngoại ngữ phải được nâng lên.

Để học tốt ngôn ngữ, sinh viên xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc, rèn luyện tư duy sắc bén. Các em có rất nhiều công cụ như Chat GPT, Gemini... Các em phải rèn tư duy phản biện. AI nhiều lúc đưa thông tin hoặc đưa ra kết quả sai, bạn phải có tư duy phản biện để nhận biết đúng sai từ những gì AI đưa ra. Các em cần phát triển các kỹ năng mềm như thuyết trình trước công chúng, giao tiếp.