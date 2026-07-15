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AI là đối thủ hay người đồng hành của người học ngoại ngữ?
Video Giáo dục

AI là đối thủ hay người đồng hành của người học ngoại ngữ?

Yến Thi
Yến Thi

Trong bối cảnh hiện nay, khi AI có thể dịch thuật, viết email thậm chí trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ, nhiều học sinh đặt câu hỏi: Liệu học ngoại ngữ còn là lợi thế hay sẽ trở thành một cuộc cạnh tranh với AI?

Giải đáp băn khoăn này, thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Liên, giảng viên Khoa Ngoại ngữ Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT), nêu quan điểm: Thị trường dịch vụ ngành ngôn ngữ toàn cầu đạt 71,8 tỉ đô la, vì thế dư địa phát triển ngành ngôn ngữ rất lớn. AI dịch nhanh và độ chính xác khá cao nhưng AI không thể nắm được bối cảnh để lựa chọn ngôn ngữ tinh tế tạo nên sự thành công trong giao tiếp. Chỉ người học ngôn ngữ giỏi mới thực hiện được điều này.

Chúng ta không nên nhìn AI như đối thủ cạnh tranh mà nó là một công cụ của con người, cần cập nhật kiến thức, kỹ năng, nhờ công cụ này mà con người xử lý công việc nhanh hơn, tốt hơn. Bản thân chúng ta cần phải trau dồi để giỏi hơn mỗi ngày.

Với người tiếp cận học ngôn ngữ đúng cách thì AI là một công cụ rất mạnh giúp bạn đạt thành công trong cuộc sống.

AI là đối thủ hay người đồng hành của người học ngoại ngữ?

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