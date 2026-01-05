Điều gì xảy ra nếu để TV bật liên tục suốt ngày

Gần đây, việc Netflix mua lại Warner Bros hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem hàng giờ phim và chương trình truyền hình hấp dẫn trên các nền tảng phát trực tuyến, đồng nghĩa với việc TV sẽ được sử dụng nhiều hơn. Động thái này dẫn đến câu hỏi đặt ra là: Điều gì sẽ xảy ra nếu để TV bật liên tục?

Nhiều người ngày càng có thói quen bật TV liên tục nhiều giờ trong ngày ẢNH: REUTERS

Nhiều yếu tố cần xem xét trên TV

Đầu tiên, cần hiểu rõ về "hiện tượng lưu ảnh" và tác động của nó đến TV OLED. Mặc dù màn hình là yếu tố quan trọng, nhưng các linh kiện khác của TV cũng có thể bị hao mòn theo thời gian. Ngoài ra, mức tiêu thụ năng lượng cũng là một vấn đề cần lưu ý, đặc biệt khi người dùng kết nối nhiều thiết bị với TV.

Một trong những mối lo ngại chính khi sử dụng TV quá mức gây quá tải cho các linh kiện bên trong. TV chứa nhiều bảng mạch, bộ nguồn và bộ xử lý, vốn có thể nóng lên khi hoạt động liên tục và gây ảnh hưởng đến hiệu suất. Các bảng mạch nguồn và bộ xử lý trung tâm có thể bị hao mòn và cần thay thế. Đặc biệt, tấm nền màn hình như OLED dễ bị hiện tượng lưu ảnh, khi một số điểm ảnh phải luôn bật, dẫn đến việc chúng bị hao mòn và để lại hình ảnh lưu trên màn hình.

Ngoài tuổi thọ của linh kiện, tiêu thụ năng lượng cũng là một yếu tố quan trọng. TV thường tiêu thụ từ 50 W đến 200 W, và nếu người dùng xem trung bình ba giờ mỗi ngày, mức tiêu thụ hằng năm có thể lên tới 219 kWh. Với giá điện hiện tại, chi phí cho việc xem TV có thể lên đến hơn 800.000 đồng mỗi năm. Nếu xem TV với thời lượng 8 hoặc 10 tiếng mỗi ngày, con số này sẽ tăng lên đáng kể.

Ngoài ra, nhiều người còn kết nối TV với các thiết bị phát trực tuyến thông minh hoặc hệ thống âm thanh, khiến cho việc để TV bật đồng nghĩa với việc nhiều thiết bị hoạt động cùng lúc, có thể làm tăng tổng mức tiêu thụ điện và ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện của gia đình.