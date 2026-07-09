Điều gì xảy ra nếu đeo AirPods suốt cả ngày?

AirPods và các sản phẩm tai nghe không dây tương tự đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của nhiều người. Chúng được sử dụng rộng rãi để nghe nhạc, xem phim và thực hiện cuộc gọi, khiến chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh người dùng đeo AirPods ở khắp nơi, từ đường phố đến các không gian công cộng.

Đeo tai nghe AirPods không nguy hiểm, nhưng cách sử dụng mới là vấn đề ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Mặc dù AirPods mang lại sự tiện lợi với thời gian sử dụng pin từ vài giờ đến nhiều lần sạc nhờ vào hộp đựng, nhưng thời lượng pin vẫn được coi là một nhược điểm trên chúng, đặc biệt với các mẫu mới nhất. Hơn nữa, việc đeo tai nghe không dây liên tục trong thời gian dài có thể gây hại cho sức khỏe tai và thính giác.

Khuyến cáo từ các chuyên gia cho người dùng AirPods

Theo các chuyên gia, việc đeo AirPods cả ngày có thể dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ống tai, làm tăng độ ẩm và nhiệt độ bên trong, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây viêm tai ngoài. Ngoài ra, việc tiếp xúc lâu với âm thanh lớn cũng là một yếu tố nguy cơ gây mất thính lực. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo âm thanh càng lớn thì thời gian nghe nhạc an toàn càng ngắn. Ví dụ, âm thanh ở mức 85 decibel chỉ cho phép nghe trong khoảng 8 giờ mỗi tuần.

Bên cạnh đó, người dùng đeo AirPods cũng có thể gặp phải các triệu chứng như ngứa, đỏ hoặc đau tai do áp lực và kích ứng từ thiết bị. Nếu không được chăm sóc kịp thời, những triệu chứng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, việc tích tụ ráy tai do AirPods chặn đường đi của ráy tai tự nhiên cũng có thể dẫn đến mất thính lực.

Để bảo vệ sức khỏe tai và thính giác, người dùng nên hạn chế thời gian đeo AirPods, thường xuyên vệ sinh thiết bị và chú ý đến âm lượng khi nghe nhạc. Việc sử dụng tai nghe không dây một cách hợp lý sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề về tai và thính giác trong tương lai.