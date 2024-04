Điều gì xảy ra với cơ thể nếu ăn tỏi tươi mỗi ngày?

Tỏi được gọi là siêu thực phẩm vì chứa những dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch, giảm cholesterol, giảm huyết áp, chống các gốc tự do và nhiều dưỡng chất khác. Nhai 1 đến 2 tép tỏi tươi mỗi ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Ăn tỏi tươi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn là nấu chính PEXELS

Tuy nhiên, ăn tỏi theo cách này sẽ không phù hợp với những người đang dùng thuốc làm loãng máu, đang mắc trào ngược a xít hay dễ bị đầy hơi.

Nếu không mắc những vấn đề sức khỏe trên thì tỏi rất tốt cho sức khỏe. Tỏi chứa ít calo nhưng lại giàu các dưỡng chất như mangan, chất xơ, vitamin C và B. Loại thực vật này cũng có đặc tính chống virus và đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của triệu chứng cảm lạnh.

Ăn tỏi thường xuyên cũng được chứng minh là có hiệu quả hạ huyết áp, đồng thời giảm cholesterol "xấu" LDL.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Frontiers In Pharmacology cho thấy các chất chống oxy hóa trong tỏi có tác dụng chống lại tổn thương oxy hóa, nhờ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, tổn thương cơ và một số loại ung thư.

Các hợp chất lưu huỳnh của tỏi giúp cơ thể giải độc chì và các kim loại nặng. Đồng thời, những người thường xuyên ăn tỏi cũng được chứng minh là sống lâu hơn những người không ăn.

Khi dùng tỏi tươi, mọi người chỉ cần ăn 2-3 tép tỏi/ngày là đủ chứ không cần ăn quá nhiều. Nếu ăn quá nhiều tỏi thì có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn như đầy hơi, ợ nóng.

Cắt nhỏ tỏi thành từng lát

Để tận dụng tối đa lợi ích của tỏi, sau khi lột vỏ hãy cắt nhỏ tỏi thành từng lát rồi đợi khoảng 10 phút hãy ăn. Khoảng thời gian này sẽ cho phép các hợp chất trong tỏi phản ứng và tạo ra thêm một số dưỡng chất có lợi khác.

Tỏi có tác dụng làm loãng máu nên người đang dùng thuốc làm loãng máu hay sắp phẫu thuật cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn tỏi tươi. Tuy nhiên, ở mặt khác, vì chứa các hợp chất làm loãng máu nên tỏi cũng có tác dụng giúp ngăn ngừa cục máu đông.

Ngoài ra, tỏi còn có một nhược điểm khó tránh khỏi là khiến hơi thở có mùi. Nhiều lợi ích sức khỏe của tỏi đến từ các hợp chất chứa lưu huỳnh nhưng cũng chính chúng là tác nhân góp phần gây hôi miệng, theo Eat This, Not That!.