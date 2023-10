Điều kiện cho vay 'thắt' tín dụng ngân hàng

Tăng trưởng tín dụng sau 9 tháng mới đạt 50% kế hoạch

Tính chung đến cuối tháng 9.2023, tín dụng đối với nền kinh tế đạt trên 12,7 triệu tỉ đồng, tăng 6,92% so với cuối năm 2022, đạt mức tăng trưởng cao so với các tháng gần đây. Tuy nhiên nếu so với kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm đề ra 14% thì mức tăng trưởng này hiện chỉ mới đạt một nửa. Trong đó, điều kiện vay không thay đổi là nút thắt lớn nhất trong việc triển khai hoạt động cho vay. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới lẫn trong nước khó khăn, thị trường BĐS trầm lắng khiến cho tài sản thế chấp là BĐS đã bị đánh giá lại với giá trị thấp hơn trước nhiều...