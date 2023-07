Dự báo tín dụng ngân hàng sẽ tăng vào quý 3

Nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng tại ngân hàng trong quý 2/2023 có cải thiện nhưng tỷ lệ NH nhận định mức "cải thiện" thấp hơn so với nhận định và kỳ vọng. Các NH dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ NH của khách hàng diễn biến khả quan trong quý 3/2023 nhưng "tăng" với tốc độ chậm lại, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng "tăng" nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Tuy nhiên, vẫn có 11% NH dự báo nhu cầu vay vốn "giảm" trong năm 2023 so với năm 2022.

Tăng trưởng tín dụng quý 3 dự báo tăng NGỌC THẮNG

Trong quý 3/2023, thanh khoản của hệ thống NH tiếp tục duy trì ở trạng thái "tốt" và dồi dào hơn so với quý 1/2023. Huy động vốn toàn hệ thống NH được kỳ vọng tăng bình quân 3,2%. Dư nợ tín dụng của hệ thống NH được kỳ vọng tăng 4,4%, điều chỉnh giảm 0,6% so với mức dự báo 13,7% tại kỳ điều tra trước. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng của hệ thống NH có biểu hiện "tăng nhẹ" trong quý 2/2023 nhưng được kỳ vọng giảm trong quý 3/2023.

Xu hướng rủi ro khách hàng "gia tăng" tiếp tục được các NH nhận định cho các quý điều tra của năm 2023. Tại kỳ điều tra lần này, các NH nhận định mặt bằng rủi ro khách hàng tổng thể trong quý 2/2023 tăng nhanh hơn so với quý trước. Ngoài ra, tình hình kinh doanh của hệ thống NH trong quý 2/2023 tiếp tục "cải thiện" chậm hơn đáng kể so với quý trước, lợi nhuận trước thuế có tăng trưởng nhẹ nhưng thấp hơn so với mức kỳ vọng ở kỳ điều tra trước. Các NH điều chỉnh thu hẹp đáng kể kỳ vọng về tình hình kinh doanh và lợi nhuận trong thời gian tới.