Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước nói gì về tình trạng ngân hàng ‘ế tiền’?

Trao đổi với báo chí về nghịch lý lãi suất tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 4.7, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, từ đầu năm tới nay, NHNN đã có 4 lần hạ lãi suất điều hành từ 0,5 - 2%.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú N.B

Tính đến hết tháng 6, lãi suất huy động bình quân giảm 0,7 - 0,8%, lãi vay giảm 1 - 1,2%. Các ngân hàng thương mại cổ phần vốn nhà nước đi đầu trong việc giảm lãi suất, nhiều ngân hàng công bố mức giảm rất sâu. Xu hướng chung, các ngân hàng vẫn đang tiếp tục hạ lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Tú cũng thừa nhận dù lãi suất đã giảm song dư nợ tín dụng mới tăng 4,2%, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng theo kỳ vọng cả năm 2023 là 14 - 15%. Trong đó, dư nợ cho vay khoảng 12,4 triệu tỉ đồng, dư nợ tiền gửi là 12,6 triệu tỉ đồng.

“Room (hạn mức) tín dụng cả năm đã giao 11% nhưng đến nay mới đạt 4,2%, cho thấy dư địa còn rất nhiều để các ngân hàng cho vay”, Phó thống đốc cho biết.

Theo ông Tú, “nói ế tiền cũng không hẳn”, mà là tốc độ tín dụng đang tăng trưởng chậm lại. Một số nước tăng trưởng tín dụng còn âm, dù Việt Nam hạ lãi suất lẽ ra tín dụng phải tăng, nhưng thực tế có câu chuyện tăng tín dụng chậm trong khi lãi suất giảm nhanh.

Lý do dẫn đến tình trạng khác thường về tín dụng so với các năm, ông Đào Minh Tú lý giải do tình hình nền kinh tế có nhiều khó khăn, suy giảm về cầu đầu tư, cầu tiêu dùng đang rất thấp, nên cầu tín dụng không thể tăng cao. Sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp rất khó khăn, tồn kho nhiều, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, kể cả doanh nghiệp FDI.

Cạnh đó, thị trường bất động sản chưa sôi động lại, vẫn vướng cả dự án thương mại lẫn nhà ở xã hội, dù ngành ngân hàng đã rất quan tâm đẩy mạnh cho tín dụng bất động sản.

Ông Tú cũng cho rằng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trước đây rất khó tiếp cận tín dụng, nay càng khó hơn. Để gỡ khó, các hiệp hội doanh nghiệp và NHNN đang cố gắng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng với khu vực này.

“Cũng có tình trạng nhiều doanh nghiệp muốn vay nhưng không chứng minh được có trả nợ được không. Ngược lai, nhiều doanh nghiệp thì ngân hàng mời chào vay nhưng không có nhu cầu vay, vì cầu sản xuất, đầu tư, tiêu dùng thấp”, ông Tú nêu.

Lãnh đạo NHNN cho biết, NHNN đã ban hành nhiều thông tư nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, tập trung nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh, đồng thời gia tăng khả năng tiếp cận vốn. Hy vọng với hàng loạt chính sách đồng bộ, lãi suất tiếp tục giảm sẽ tăng được tín dụng trong 6 tháng cuối năm.