Điều quyết định cơ hội trúng tuyển nằm ở các tổ hợp

Đại học không tuyển sinh bằng điểm từng môn mà bằng tổng điểm của cả tổ hợp. Chỉ cần một môn có sự thay đổi đáng kể, cục diện cạnh tranh có thể hoàn toàn khác. Vì thế, phân tích từng tổ hợp xét tuyển sẽ cung cấp thêm một góc nhìn để thí sinh cân nhắc trong lựa chọn nguyện vọng.

Phổ điểm năm 2026 cho thấy môn toán có sự phân hóa rõ hơn năm trước ẢNH: TUẤN MINH

Tổ hợp A00: Khả năng giảm nhiệt sau nhiều năm tăng cao

Tổ hợp A00 (toán - lý - hóa) từ lâu được xem là "xương sống" của tuyển sinh đại học Việt Nam. Đây là tổ hợp truyền thống của các ngành kỹ thuật, công nghệ, xây dựng, cơ khí, điện - điện tử và nhiều lĩnh vực công nghiệp trọng điểm.

Theo phân tích phổ điểm năm 2026, môn toán có sự phân hóa rõ hơn năm trước. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên giảm đáng kể so với giai đoạn 2022 - 2024, dù vẫn cao hơn năm 2025. Điều này khiến số lượng thí sinh đạt mức 27 - 29 điểm ở tổ hợp A00 không còn quá dày đặc như trước.

Nói cách khác, nhóm trường kỹ thuật tốp đầu vẫn cạnh tranh rất gay gắt, nhưng mức điểm chuẩn cực cao có thể được kéo xuống. Với các trường thuộc nhóm trung bình khá, khả năng điểm chuẩn giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Điều này tạo thêm cơ hội cho nhiều học sinh có học lực khá nhưng chưa thực sự xuất sắc.

Tổ hợp B00: Ngành y dược vẫn là "thành trì" khó chinh phục

Nhiều năm qua, cứ nhắc đến điểm chuẩn cao là người ta nghĩ ngay tới ngành Y. Dù phổ điểm có thay đổi thế nào, sức hút của các ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học vẫn rất lớn.

Thống kê các năm gần đây cho thấy điểm chuẩn ngành Y khoa tại các trường hàng đầu luôn dao động quanh ngưỡng 28 điểm. Ngành Răng Hàm Mặt cũng duy trì mức cạnh tranh gần tương đương. Điều đáng chú ý là trong khi nhiều ngành kỹ thuật có thể giảm điểm chuẩn, nhóm y dược khó giảm mạnh. Nguyên nhân nằm ở chỗ số lượng chỉ tiêu không tăng nhiều, trong khi nhu cầu đăng ký vẫn rất lớn. Vì vậy, những thí sinh đạt 26 - 27 điểm không nên quá chủ quan. Chênh lệch chỉ vài phần mười điểm vẫn có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Tổ hợp D01: Cuộc cạnh tranh mới của thời đại số

Nếu A00 từng là "vua" của thời kỳ công nghiệp thì D01 (Toán - Văn - Tiếng Anh) đang trở thành tổ hợp nổi bật của thời kỳ kinh tế số. Hàng loạt ngành học hấp dẫn hiện nay như kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, marketing, logistics, quản trị kinh doanh, truyền thông quốc tế, khoa học dữ liệu kinh doanh đều sử dụng tổ hợp này.

Các chuyên gia dự báo điểm tiếng Anh năm nay tiếp tục là môn tạo ra khoảng cách giữa các nhóm thí sinh. Mặt bằng điểm chủ yếu tập trung ở nhóm trung bình khá, trong khi số lượng bài thi đạt điểm rất cao không nhiều. Điều đó đồng nghĩa nhóm thí sinh có nền tảng ngoại ngữ tốt sẽ có lợi thế rõ rệt hơn những năm trước.

Điểm chuẩn cao không đồng nghĩa triển vọng nghề nghiệp cao

Từ những dữ liệu hiện có, nhiều chuyên gia cho rằng điểm chuẩn năm 2026 sẽ không xảy ra biến động quá lớn trên diện rộng.

Tuy nhiên, sự phân hóa của đề thi có thể khiến một số nhóm ngành và một số trường giảm điểm chuẩn đáng kể hơn các năm trước. Đáng chú ý, theo nhận định của GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, ở nhiều ngành và trường thuộc nhóm tốp trên, đặc biệt các tổ hợp A01 và C00, điểm chuẩn có thể giảm từ 1 - 3 điểm so với năm 2025 nếu tỷ lệ chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT không thay đổi lớn. Tuy nhiên, nhóm ngành y khoa, công nghệ thông tin chất lượng cao, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, kinh doanh quốc tế và các ngành đang có sức hút mạnh vẫn sẽ duy trì mức cạnh tranh rất cao.

Vì vậy, thay vì cố gắng dự đoán từng phần mười điểm, thí sinh nên xây dựng chiến lược nguyện vọng linh hoạt. Một nguyện vọng mơ ước. Một nguyện vọng phù hợp. Và một nguyện vọng an toàn. Đó vẫn là nguyên tắc quan trọng nhất của mọi mùa tuyển sinh.

Các nghiên cứu về xu hướng phát triển nguồn nhân lực trong thập niên tới cho thấy nhu cầu nhân lực chất lượng cao sẽ tập trung vào công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng xanh, logistics, công nghệ sinh học, chăm sóc sức khỏe và giáo dục chất lượng cao. Điều này có nghĩa rằng điểm chuẩn cao chưa chắc đồng nghĩa với triển vọng nghề nghiệp cao. Một ngành học phù hợp với năng lực cá nhân và nhu cầu xã hội dài hạn mới là lựa chọn bền vững.

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang tạo ra điều gì? Năm 2026 là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đây không chỉ là thay đổi về sách giáo khoa. Đó là thay đổi trong triết lý giáo dục. Nếu chương trình cũ đặt nặng việc ghi nhớ kiến thức thì chương trình mới hướng tới phát triển năng lực. Nói đơn giản, học sinh không chỉ cần biết một công thức, mà phải biết khi nào cần dùng công thức đó. Không chỉ thuộc một sự kiện lịch sử, mà phải hiểu vì sao sự kiện ấy có ý nghĩa. Không chỉ học một bài văn mẫu, mà phải biết trình bày suy nghĩ của bản thân. Nhìn vào phổ điểm năm nay, có thể thấy dấu hiệu của sự chuyển dịch ấy. Đề thi không còn quá phụ thuộc vào học thuộc lòng. Khả năng vận dụng kiến thức, đọc hiểu dữ liệu, phân tích tình huống và giải quyết vấn đề ngày càng được coi trọng. Đây chính là xu hướng mà nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đã theo đuổi từ lâu.



