Diều sáo uy hiếp an toàn sân bay Cát Bi

Ngày 17.3, Công an TP.Hải Phòng đã thông tin kết quả xác minh vụ việc vật thể bay gây ảnh hưởng hoạt động tại khu vực tiếp cận sân bay Cát Bi, buộc nhiều chuyến bay phải thay đổi hành trình.

Hình ảnh vật thể bay siêu nhẹ gần máy bay ở khu vực gần sân bay quốc tế Cát Bi, TP.Hải Phòng ẢNH: CAHP

Trước đó, tối 15.3, tổ bay các chuyến VJC280 và HVN1180 phát hiện vật thể bay lạ, nghi là drone, xuất hiện gần máy bay khi đang tiếp cận sân bay Cát Bi, với khoảng cách chỉ khoảng 60 m. Ngay lập tức, thông tin được báo về lực lượng an ninh hàng không để xử lý khẩn cấp.

Trước nguy cơ mất an toàn bay, đài chỉ huy tại sân bay Cát Bi đã yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ, đồng thời triển khai phương án điều tiết không lưu.

Do ảnh hưởng của vật thể bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trong khu vực, 4 chuyến bay gồm HVN1186, VJC282, HVN1518 và HVN1188 buộc phải bay chờ, sau đó chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Một số chuyến khác phải tạm dừng khai thác.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người vi phạm là anh Đ.T.D (sinh năm 1998, trú tại xã An Khánh, TP.Hải Phòng). Người này đã thả diều carbon dài 3,6 m, gắn sáo và đèn LED (màu xanh, đỏ, trắng), bay ở độ cao khoảng 400 m, với dây thả dài khoảng 700 m, hướng về khu vực đồi Thiên Văn, P.Kiến An, nằm gần vùng tiếp cận sân bay Cát Bi.

Công an TP.Hải Phòng nhận định hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, uy hiếp trực tiếp an toàn hoạt động hàng không dân dụng tại sân bay Cát Bi, đặc biệt trong giai đoạn máy bay cất, hạ cánh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng drone flycam, diều hoặc các phương tiện bay siêu nhẹ gần khu vực sân bay Cát Bi khi chưa được cấp phép. Khi phát hiện vật thể bay lạ hoặc hành vi có dấu hiệu đe dọa an toàn bay, cần kịp thời thông báo để phối hợp xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.