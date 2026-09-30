Điều tra bê bối phạm nhân ở biệt thự, có phòng gym ngay trong nhà tù Indonesia

Theo báo The Guardian ngày 30.9, cơ quan thanh tra Indonesia (Ombudsman) đã tiến hành 1 cuộc kiểm tra đột xuất vào hôm 23.9 tại nhà tù Cibinong rộng 4 ha. Tại đây, giới chức phát hiện khuôn viên khác biệt với các xà lim giam giữ thông thường. Thành viên cơ quan thanh tra Syafrida Rachmawati Rasahan cho biết họ phát hiện những cơ sở vật chất “giống homestay, căn hộ và biệt thự chứ không phải nhà tù".

Cụ thể, có khoảng 13 căn nhà nhiều loại nằm ngay phía sau nhà công vụ dành cho Giám đốc nhà tù Cibinong, trong đó ít nhất 10 căn bị nghi ngờ đã cho các phạm nhân sử dụng. Các căn nhà này được trang bị giường đôi, máy lạnh, tivi màn hình lớn, ghế sofa và tủ lạnh. Đoàn thanh tra thậm chí còn phát hiện phòng gym, phòng chơi golf mô phỏng, cùng bãi đỗ xe chứa nhiều ô tô hạng sang.

Căn phòng đầy đủ tiện nghi trong khu biệt thự tại nhà tù Cibinong ở Indonesia, bị cho là để phạm nhân sử dụng ẢNH: FACEBOOK OMBUDSMAN

Các bằng chứng ban đầu cho thấy phạm nhân phải hối lộ để có thể sử dụng các cơ sở tiện nghi trên. Báo The Jakarta Post tiết lộ 1 phạm nhân bị cáo buộc đã nộp 160.000 rupiah (hơn 230.000 đồng) mỗi tuần. Trong lúc khám xét, 1 phạm nhân khét tiếng bị kết tội tham nhũng đã khóa cửa phòng và đội thanh tra phải phá cửa.

Chánh thanh tra Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia Rudi Setiawan giải thích những căn nhà trên ban đầu được xây dựng làm nơi ở cho cán bộ quản giáo. Tính đến nay, 5 quan chức của nhà tù đã bị đình chỉ công tác, bao gồm Giám đốc nhà tù Cibinong, ngoài ra hàng chục nhân viên và phạm nhân đang bị thẩm vấn.

Giới lập pháp Indonesia, các nhóm hoạt động chống tham nhũng đã kêu gọi chính quyền xác định những phạm nhân nào đang sử dụng các cơ sở nhiều tiện nghi này và liệu các quan chức nhà tù có nhận hối lộ hay không.