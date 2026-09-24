Indonesia đưa tàu sân bay đầu tiên vào biên chế

Lễ chuyển giao tàu sân bay diễn ra tại cảng Tanjung Priok ở phía bắc Jakarta ngày 24.9, với sự chủ trì của tướng Agus Subiyanto, Tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI). Trong buổi lễ, cờ hải quân Ý trên tàu được hạ xuống, quốc kỳ Indonesia được kéo lên và con tàu chính thức mang tên KRI Sriwijaya-100, theo AP.

"Sự hiện diện của KRI Sriwijaya thể hiện cụ thể quá trình hiện đại hóa trang thiết bị quốc phòng của TNI, với khả năng hoạt động như một trung tâm chỉ huy tác chiến hàng hải, đồng thời phục vụ ngoại giao quốc phòng và hỗ trợ nhân đạo", ông Agus phát biểu.

Tàu sân bay Giuseppe Garibaldi di chuyển gần đảo Bangka Belitung (Indonesia) ngày 17.9.2026 ẢNH: AFP

Giuseppe Garibaldi từng phục vụ hơn 40 năm trong hải quân Ý trước khi ngừng hoạt động vào năm 2024. Con tàu cập cảng Tanjung Priok ngày 18.9 sau hành trình khoảng 25 ngày qua kênh đào Suez, biển Đỏ và Ấn Độ Dương. Tên mới Sriwijaya được lấy từ vương quốc hàng hải từng phát triển mạnh ở khu vực Sumatra.

Tàu dài khoảng 180 m, lượng choán nước gần 13.850 tấn và trong thời gian phục vụ tại Ý có thể mang khoảng 18 - 20 máy bay tùy cấu hình. Tàu được thiết kế để vận hành trực thăng và máy bay cất cánh ngắn, hạ cánh thẳng đứng như AV-8B Harrier II, theo The Star.

Indonesia dự kiến sử dụng KRI Sriwijaya-100 chủ yếu như một trung tâm chỉ huy và hỗ trợ cơ động cho trực thăng, máy bay không người lái và các hoạt động hàng hải trên khắp quần đảo. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho biết con tàu cũng có thể hỗ trợ ứng phó thiên tai, trong đó có chữa cháy rừng và cháy đất than bùn.

Tư lệnh hải quân Ý Giuseppe Berutti Bergotto gọi việc chuyển giao là "khởi đầu của một chương mới" và biểu tượng cho quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hải quân 2 nước. "Những kỷ niệm về nước Ý sẽ mãi lưu giữ trong lớp thép của con tàu, nhưng kể từ hôm nay, các thủy thủ Indonesia sẽ mang đến cho nó một cuộc sống mới, một sứ mệnh mới và một tương lai mới", ông nói.

Theo AP, Ý hồi tháng 3 đồng ý chuyển giao con tàu cho Indonesia trong khuôn khổ thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Với KRI Sriwijaya-100, Indonesia trở thành quốc gia thứ 2 tại Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay, sau Thái Lan với tàu HTMS Chakri Naruebet được đưa vào biên chế năm 1997.