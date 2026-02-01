Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Điều tra nghi án con dùng dao đâm cha tử vong ở Đồng Nai

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
01/02/2026 17:58 GMT+7

Trong lúc giằng co, xô xát, N.M.H được cho là đã dùng dao đâm cha tử vong cùng 1 người bác bị thương nặng.

Ngày 1.2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Nghĩa Trung điều tra, làm rõ vụ án mạng con dùng dao đâm cha tử vong và 1 người khác bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối 31.1, N.M.H (33 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với cha ruột của mình là ông N.V.L (56 tuổi) và bác trai là ông B.Y.P (71 tuổi) cùng ở thôn Bình Hòa, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai, dẫn tới xô xát.

Đồng Nai: Điều tra nghi án con dùng dao đâm cha tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ việc

ẢNH: C.T.V

Trong lúc giằng co, xô xát, H. được cho là dùng 1 con dao thái lan đâm nhiều nhát vào người của cha ruột và bác mình, khiến 2 người này ngã gục xuống đất.

Phát hiện sự việc, người thân cùng hàng xóm đã chạy qua và đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông L., cha của H., đã tử vong sau đó. Riêng người bác là ông P. đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng. 

Vụ việc con dùng dao đâm cha tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

