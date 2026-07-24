Điều tra nghi án người cha dùng ống nhựa đánh con 9 tuổi phải nhập viện

Chiều 24.7, UBND xã Minh Hóa cho biết Công an xã Minh Hóa đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến ông Đ.X.H (34 tuổi, tạm trú ở xã Minh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, tối 20.7, Bệnh viện đa khoa Minh Hóa tiếp nhận cháu Đ.Q.B (9 tuổi) trong tình trạng có nhiều vết bầm tím ở vùng mông, lưng, cánh tay và mắt. Khi đưa cháu đến bệnh viện, người nhà cho biết các thương tích là do cháu bị ngã.

Vết thương của cháu B. khi vào viện ẢNH: CÔNG AN XÃ MINH HÓA

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh. Đến sáng 21.7, ông H. đã đến Công an xã Minh Hóa tự thú, thừa nhận hành vi đánh con.

Làm việc với cơ quan công an, ông H. khai do phát hiện con quên cặp sách nên tức giận, lấy một đoạn ống nhựa đánh nhiều lần vào người cháu bé. Hậu quả khiến nạn nhân bị bầm tím ở nhiều vị trí trên cơ thể và phải nhập viện điều trị.

Đến ngày 22.7, gia đình làm thủ tục xin cho cháu B. xuất viện để chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên nhằm kiểm tra, đánh giá kỹ hơn các chấn thương bên trong.

Theo UBND xã Minh Hóa, ông H. hiện là nhân viên hợp đồng của một đơn vị trên địa bàn. Người này có hộ khẩu thường trú ở xã Kim Phú, đang cùng gia đình tạm trú ở xã Minh Hóa.