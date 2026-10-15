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    Điều tra vụ bé 12 tuổi bán vé số tử vong trong vũng nước cạnh cột điện ở TP.HCM

    Đỗ Trường
    Đỗ Trường
    Lãnh đạo phường Thuận Giao (TP.HCM) cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ bé trai 12 tuổi tử vong tại vũng nước ở đường Thuận Giao 07, nghi do rò rỉ điện.

    Trước đó, vào tối 14.10, người dân trong khu nhà trọ ở đường Thuận Giao 07 (phường Thuận Giao, TP.HCM) phát hiện bé trai 12 tuổi nằm bất động trong vũng nước, bên cạnh cây cột điện.

    Khi người dân lại gần vũng nước thì thấy bị điện giật tê nhẹ nên đã yêu cầu nhân viên điện lực phụ trách khu vực đến ngắt cầu dao điện. Tuy nhiên, khi bé trai 12 tuổi được đưa ra ngoài thì đã ngừng thở.

    Điều tra vụ bé 12 tuổi nghi do rò rỉ điện gây tử vong ở TP.HCM - Ảnh 1.

    Khu vực phát hiện bé trai 12 tuổi tử vong

    ẢNH: D.P

    Người dân cho biết bé trai 12 tuổi từ quê An Giang lên phường Thuận Giao, TP.HCM ở trọ cùng ông ngoại, hằng ngày đi bán vé số để mưu sinh. Trước khi xảy ra vụ việc, khu vực phường Thuận Giao có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ một số khu vực, trong đó khu vực nhà trọ nơi phát hiện thi thể bé trai cũng bị ngập và sau đó nước đã rút đi nhiều.

    Liên quan đến nghi vấn rò rỉ điện, PV Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Dương (trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM, phụ trách khu vực nơi xảy ra vụ việc) để tìm hiểu rõ thông tin nhưng chưa liên hệ được.

    Lãnh đạo UBND phường Thuận Giao cho biết hiện Công an phường Thuận Giao đang phối hợp với ngành điện và các phòng ban nghiệp vụ Công an TP.HCM để điều tra làm rõ vụ việc.

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