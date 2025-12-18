Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều tra vụ cha và con trai 8 tuổi tử vong tại nhà riêng

Khánh Hoan
Khánh Hoan
18/12/2025 13:14 GMT+7

Người cha 45 tuổi và con trai 8 tuổi được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng ở Nghệ An. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngày 18.12, một lãnh đạo xã Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong bất thường tại nhà riêng ở xã này.

Trước đó, khuya 17.12, người dân ở xóm Trung Thịnh (xã Hưng Nguyên) phát hiện ông N.H.N (45 tuổi) và con trai (8 tuổi) tử vong bất thường tại nhà riêng nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Người dân sống gần gia đình ông N. cho biết, vợ chồng ông N. đã ly hôn, con trai 8 tuổi (đang học lớp 2) sống với ông N. 

Gần đây, ông N. không có mâu thuẫn gì với các gia đình hàng xóm và cũng không tỏ ra có dấu hiệu bất thường.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cha con ông N. đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

