Điều tra vụ cột điện gãy đổ, đè bé trai 11 tuổi tử vong

Ngày 21.7, UBND xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cột điện gãy đổ, đè trúng một bé trai 11 tuổi khiến nạn nhân tử vong.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, hơn 10 em nhỏ tham gia đá bóng tại sân bóng mini ở thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân. Sau khi chơi được một lúc, cả nhóm nghỉ giải lao bên ngoài sân thì phát hiện cột điện chiếu sáng của sân bóng đá có dấu hiệu nghiêng.

Cơ quan công an đang tiến hành điều tra vụ cột điện gãy đổ đè trúng khiến bé trai tử vong

ẢNH: HOÀI ÂN

Thấy vậy, các em hô hoán và nhanh chóng chạy ra xa để tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, một bé trai 11 tuổi không kịp chạy nên bị cột điện gãy đổ đè trúng, tử vong tại chỗ.

Theo lãnh đạo UBND xã Hoài Ân, dịp nghỉ hè, một thanh niên tại địa phương tự thuê sân bóng để hướng dẫn các em nhỏ tập luyện. Lớp học đã diễn ra khoảng một tháng thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận cột điện chiếu sáng bị gãy ngang sát gốc.

Sau vụ tai nạn, UBND xã Hoài Ân đã yêu cầu tạm dừng hoạt động toàn bộ sân bóng và bể bơi trên địa bàn để rà soát, kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.