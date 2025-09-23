Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Điều tra vụ cụ bà 79 tuổi bị thiêu cháy tại nhà riêng ở Gia Lai

Đức Nhật
Đức Nhật
23/09/2025 18:41 GMT+7

Cụ bà 79 tuổi ở Gia Lai được phát hiện tử vong trong tình trạng bị thiêu cháy tại nhà riêng, công an đang điều tra nguyên nhân.

Ngày 23.9, UBND xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cụ bà 79 tuổi bị thiêu cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đêm 22.9, người dân thôn Vĩnh Trường phát hiện bà H.T.H (79 tuổi, thôn Vĩnh Trường) đã tử vong. Thời điểm phát hiện, thi thể bà H. đã bị thiêu cháy nên người dân liền trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thịnh cùng Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường, tiến hành ghi nhận, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục thu thập chứng cứ, dấu vết hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Lão nông 79 tuổi bị khởi tố vì dùng điện bẫy chuột khiến 2 người chết

Lão nông 79 tuổi bị khởi tố vì dùng điện bẫy chuột khiến 2 người chết

Dùng điện bẫy chuột trên ruộng lúa, người đàn ông 79 tuổi ở Gia Lai bị khởi tố sau khi 2 người tử vong vì vướng vào dây điện.

Khám phá thêm chủ đề

Gia Lai thiêu cháy Hiện Trường Thi thể cụ bà bị thiêu cháy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận