Điều tra vụ cụ bà 79 tuổi bị thiêu cháy tại nhà riêng ở Gia Lai

Ngày 23.9, UBND xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc H.Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cụ bà 79 tuổi bị thiêu cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đêm 22.9, người dân thôn Vĩnh Trường phát hiện bà H.T.H (79 tuổi, thôn Vĩnh Trường) đã tử vong. Thời điểm phát hiện, thi thể bà H. đã bị thiêu cháy nên người dân liền trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thịnh cùng Công an tỉnh Gia Lai có mặt tại hiện trường, tiến hành ghi nhận, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục thu thập chứng cứ, dấu vết hiện trường để phục vụ công tác điều tra.