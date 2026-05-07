Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong khuôn viên cây xanh ở TP.HCM

Trần Kha
07/05/2026 10:40 GMT+7

Một người đàn ông vừa được phát hiện tử vong trong khuôn viên cây xanh trên địa bàn phường Tân Tạo, TP.HCM. Công an đang làm rõ nguyên nhân.

Hơn 9 giờ ngày 7.5, Công an phường Tân Tạo phối hợp Công an TP.HCM vẫn đang cho phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong tại khuôn viên cây xanh trên đường Lê Đức Anh (gần hầm chui Tân Tạo).

Điều tra vụ người đàn ông tử vong tại khuôn viên cây xanh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực nơi phát hiện người đàn ông tử vong

ẢNH: TRẦN KHA

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng đang trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ các nghi vấn. Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi nằm bất động trong khu vực khuôn viên cây xanh trên đường Lê Đức Anh (gần hầm chui Tân Tạo).

Khi lại gần kiểm tra, mọi người thấy trên cơ thể nạn nhân có dấu hiệu nghi dính máu nên lập tức trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực xung quanh, khám nghiệm hiện trường.

Theo các công nhân chăm sóc cây xanh tại đây, nạn nhân là người sống lang thang, thường xuyên ngủ lại ở khu vực này. Người dân địa phương cho biết người đàn ông có tính tình hiền lành, không gây hấn với ai nên mọi người thường cho đồ ăn, tiền bạc để giúp đỡ.

Trước đó, chiều 6.5, trước khi trời đổ mưa, họ thấy người đàn ông này ngồi nhậu cùng 2 người đàn ông khác ở khu vực khuôn viên. Đến chiều tối, nạn nhân nằm tại vị trí trên, còn nhóm bạn nhậu đã rời đi từ lúc nào không rõ. Đến sáng nay thì phát hiện sự việc đau lòng.

"Ông ấy hay nhậu chung với bạn, nhưng nhóm kia tính khí thất thường, cứ say vào là lại to tiếng cãi vã", một người dân cho biết.

Danh tính cũng như nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong khuôn viên cây xanh trên đường Lê Đức Anh đang được công an điều tra làm rõ.

Khám phá thêm chủ đề

