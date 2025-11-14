Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Điều tra vụ người phụ nữ bị con riêng của ba chồng dùng dao tấn công

Trần Kha
Trần Kha
14/11/2025 11:30 GMT+7

Trong lúc đi tập thể dục trong hẻm gần nhà, người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 14.11, Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đã lập hồ sơ, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí gây thương tích phải nhập viện. Nạn nhân là bà N.T.K.Kh (68 tuổi, ở ấp 53, xã Bà Điểm).

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí khi đang tập thể dục - Ảnh 1.

Bà N.T.K.Kh khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, người nhà của bà N.T.K.Kh cho biết, khoảng 18 giờ ngày 11.11, bà Kh. đi tập thể dục trong hẻm gần nhà thì bị bà P. (48 tuổi, con riêng của cha chồng) dùng hung khí (dao) tấn công.

Phát hiện vụ việc, người dân trong hẻm đến can ngăn, bà Kh. kịp chạy thoát thân. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Các bác sĩ sau đó đã khâu lại các vết thương ở vùng lưng, cánh tay, lòng bàn tay cho bà Kh.

Theo người nhà nạn nhân, hiện bà Kh. vẫn đang nằm viện để theo dõi sức khỏe do còn choáng váng, thường xuyên mắc ói, chóng mặt.

"Bác sĩ chẩn đoán bị đứt gân tay, vết thương khá sâu, nguy cơ liệt, nếu như không chống đỡ và cấp cứu kịp thời. Gia đình tôi đã yêu cầu bệnh viện xác định mức độ thương tật cũng như làm đơn gửi đến công an", gia đình bà Kh. cho biết.

Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí khi đang tập thể dục - Ảnh 6.
Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí khi đang tập thể dục - Ảnh 7.
Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí khi đang tập thể dục - Ảnh 8.
Điều tra vụ người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí khi đang tập thể dục - Ảnh 9.

Bà Kh. bị thương và các vết thương hở được bác sĩ khâu lại

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Cũng theo người nhà bà Kh., nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do xuất phát từ việc mâu thuẫn đất đai.

Liên quan vụ việc người phụ nữ bị tấn công bằng hung khí, nhập viện, lực lượng chức năng đã đưa những người liên quan về trụ sở làm rõ. Công an cũng đã đến bệnh viện lấy lời khai bà Kh. cũng như người trong gia đình bà. Ngoài ra, công an cũng đang trích xuất camera an ninh quanh khu vực xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

