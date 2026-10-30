Điều tra vụ thanh niên 19 tuổi bị nhóm người đánh hội đồng ở Bảo Lộc

Ngày 30.10, UBND phường 3 Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản yêu cầu Công an phường khẩn trương điều tra vụ anh D.Đ.C (19 tuổi) bị nhóm thanh thiếu niên truy đuổi, đánh hội đồng vào tối 28.10.

Anh C. bị đánh hội đồng vào đêm 28.10 ẢNH CẮT TỪ CLIP.

Trong đó, lãnh đạo phường 3 Bảo Lộc đề nghị căn cứ kết quả xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Kết quả xác minh cùng các biện pháp xử lý phải được báo cáo UBND phường chậm nhất vào trưa 30.10.

Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân; đồng thời tăng cường nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực, xâm hại người yếu thế trên địa bàn.

Nam thanh niên bị đánh hội đồng dù liên tục van xin

Theo hình ảnh từ clip ghi lại vụ việc, tối 28.10, anh C. bị một nhóm ít nhất 3 thanh thiếu niên truy đuổi trên đường. Khi đến trước cổng một nhà dân, anh C. ngã xuống vỉa hè thì bị nhóm này lao vào đánh hội đồng.

Mặc dù nạn nhân khóc lóc, van xin, nhóm thanh thiếu niên vẫn liên tục đấm, đá vào vùng đầu, mặt và bụng anh C. Đáng chú ý, một người trong nhóm dùng vật giống cây gỗ đánh mạnh vào đầu nạn nhân.

Theo ông N., cha của anh C., con trai ông bị thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển. Dù đã 19 tuổi, anh C. chỉ cao khoảng 1,4 m, nặng hơn 40 kg.

Ông N. cho biết từ tháng 7 đến nay, ông nhiều lần nghe hàng xóm kể con trai bị một nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng.

Sau khi phát hiện vụ việc xảy ra đêm 28.10, ông N. đến nơi con trai bị hành hung để xin các đoạn clip từ camera an ninh, đồng thời liên hệ nhân chứng, đăng tải clip lên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc xử lý.