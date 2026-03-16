Điều tra vụ trộm thùng tiền mừng đám cưới ngay đêm tân hôn

Gia Bách
16/03/2026 16:49 GMT+7

Sau kết thúc tiệc cưới, gia chủ tại ấp Trảng Cò (xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) phát hiện thùng tiền mừng cưới cùng 5 điện thoại của người nhà và khách dự tiệc đã bị lấy trộm.

Ngày 16.3, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đang điều tra vụ trộm thùng tiền mừng cưới vừa xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vụ trộm xảy ra rạng sáng 15.3 tại nhà anh V.T.A (33 tuổi, ở ấp Trảng Cò).

Trước đó, ngày 14.3, gia đình tổ chức đám cưới cho anh T.A với khoảng 30 bàn tiệc. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, do tiếp khách say rượu, anh T.A vào phòng ngủ và để điện thoại trên đầu giường.

- Ảnh 1.

Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm trộm thùng tiền mừng cưới

ẢNH: CACC

Khoảng 22 giờ, khi khách đã ra về gần hết, gia đình dọn dẹp và mang thùng đựng tiền mừng cưới vào phòng ngủ của hai vợ chồng anh T.A để cất giữ.

Sau đó, chị V.M.L (chị ruột anh T.A) khóa cửa nhà bằng cửa kéo. Đến khoảng 23 giờ, anh T.H.K (46 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp, là anh rể của T.A) say rượu và nằm ngủ trước cửa nhà sau, để điện thoại trên đầu nằm. Thời điểm này, cửa phía sau không khóa.

Nằm cách đó không xa, chị M.L cùng hai người bạn của anh T.A ngủ lại cũng để điện thoại bên cạnh.

Đến khoảng 4 giờ 20 ngày 15.3, anh K. thức dậy xem giờ thì phát hiện điện thoại đã mất. Kiểm tra lại trong nhà, gia đình tiếp tục phát hiện thùng tiền mừng cưới và nhiều điện thoại khác cũng không còn.

Theo thống kê ban đầu, tài sản bị mất gồm thùng tiền mừng cưới của anh V.T.A với số tiền ước tính khoảng 150 triệu đồng cùng 5 điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản thiệt hại được xác định khoảng 276,8 triệu đồng.

Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng công an phát hiện cách nhà anh T.A khoảng 30 m, hướng ra bờ ruộng có một thùng nhựa dùng để đựng bao thư tiền mừng cưới và 208 bao thư đã bị đối tượng xé lấy tiền.

Làm việc với các bị hại và những người liên quan, hiện chưa ai nghi ngờ cụ thể người nào. Tuy nhiên, camera khu vực xảy ra vụ việc ghi nhận hình ảnh một người mặc quần áo dài tay màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, mang găng tay và giày thể thao, chưa xác định được nhân thân.

Hiện Công an xã Trần Văn Thời đang tiếp tục xác minh, truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ trộm thùng tiền mừng cưới.

Vỡ nợ cá độ bóng đá, đột nhập hàng xóm trộm tiền mừng cưới

Cầm cái cá độ bóng đá dẫn đến vỡ nợ, Hoàng đột nhập nhà hàng xóm vét sạch tiền mừng cưới, vốn làm ăn, hòng gỡ gạc cá độ.

