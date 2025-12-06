Điều trị thành công nhiều ca bệnh tim ở người lớn tuổi

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (Đà Nẵng) cho biết, thời gian qua, tại bệnh viện này có nhiều ca là người lớn tuổi bị bệnh tim mạch nguy hiểm đã được can thiệp thành công nhờ kỹ thuật hiện đại và sự phối hợp đa chuyên khoa, mở ra hy vọng sống cho nhiều người tưởng như "vượt quá tuổi điều trị".

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Lương Quang, Trưởng khoa Nội tim mạch (Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) khám cho một bệnh nhân trước khi ra viện ẢNH: L.Q

Chẳng hạn, bệnh viện đã tiếp nhận cụ bà Trần Thị Ng. (99 tuổi, ở xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng) nhập viện do bị ngất và té ngã. Điện tâm đồ ghi nhận block nhĩ - thất cao độ, nhịp tim chỉ 25 - 30 lần/phút, tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến ngừng tim bất cứ lúc nào. Nếu không đặt máy tạo nhịp, nguy cơ tử vong là gần như chắc chắn.

Sau khi gia đình đồng thuận, ê kíp tim mạch đã tiến hành đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn bằng kỹ thuật ít xâm lấn.

Kết quả, huyết động ổn định, cụ tỉnh táo và ăn uống tốt. Cụ xuất viện sau 2 tuần điều trị, minh chứng rõ ràng rằng tuổi tác gần như không còn là rào cản đối với các kỹ thuật tim mạch hiện đại.

Một trường hợp khác là cụ ông Phan Ph. (88 tuổi, ở xã Thăng Phú, TP.Đà Nẵng) vào viện với cơn đau ngực dữ dội và chỉ vài phút sau đã rơi vào ngừng tim, ngừng thở.

Bệnh nhân được sốc điện, đặt nội khí quản hồi sinh tim phổi. Sau khi tim đập lại, điện tâm đồ cho thấy nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên, tình trạng tiên lượng tử vong cực kỳ cao, nhất là ở người lớn tuổi.

Ê kíp can thiệp đã nhanh chóng tái thông động mạch vành bằng đặt stent cấp cứu, khôi phục dòng chảy động mạch vành. Sau vài ngày hồi sức, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn. Ca bệnh này cho thấy, ngay cả sau ngừng tim, can thiệp mạch vành đúng lúc vẫn có thể cứu sống người bệnh cao tuổi, với điều kiện có đội ngũ chuyên khoa giàu kinh nghiệm.

Người lớn tuổi tuyệt đối không bỏ qua các dấu hiệu bất thường

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Lương Quang, Trưởng khoa Nội tim mạch (Bệnh viện đa khoa Quảng Nam), cho hay tuổi tác là yếu tố nguy cơ lớn nhất của bệnh tim mạch. Ở người già, thành mạch xơ cứng, hệ dẫn truyền tim thoái hóa, van tim dày - vôi hóa, cơ chế điều hòa huyết áp kém linh hoạt… làm tăng nguy cơ rối loạn tuần hoàn, rối loạn nhịp và tắc nghẽn mạch máu.

Đáng chú ý, các triệu chứng ở người cao tuổi thường kín đáo, như: đau ngực mơ hồ khi nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp nhưng biểu hiện rất nhẹ, chỉ thoáng choáng váng... Điều này khiến bệnh nhân thường đến viện muộn. Một phần do tâm lý già rồi, lo sợ can thiệp, phẫu thuật, trong khi thực tế y học hiện đại đã có nhiều kỹ thuật ít xâm lấn, an toàn và hiệu quả cao, rất phù hợp cho người lớn tuổi.

Nếu được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh nhân cao tuổi vẫn có thể hồi phục tốt và duy trì chất lượng sống lâu dài.

Bác sĩ Quang cho rằng, nhiều trường hợp đến viện quá muộn vì nghĩ rằng "già rồi mà!", hoặc sợ mổ xẻ nhưng thực tế, hầu hết kỹ thuật hiện nay ít xâm lấn, an toàn và mang lại hiệu quả cao. Do đó, bệnh nhân lớn tuổi nếu phát hiện bệnh kịp thời vẫn có khả năng can thiệp và có đáp ứng rất tốt.

Bác sĩ Quang khuyến cáo, cần có chế độ ăn uống, luyện tập hợp lý; khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm để điều trị kịp thời.

Ngoài ra, không được bỏ qua các triệu chứng dù rất mơ hồ, như: mệt mỏi, chán ăn, đi lại kém, lạnh chân… Cần đưa bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa ngay khi có dấu hiệu bất thường. Điều trị ổn định các bệnh nền, như: tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh động mạch vành, động mạch ngoại biên…