Điều trị u tử cung không xâm lấn, bảo tồn chức năng sinh sản

Điều trị bằng phẫu thuật từng được xem là giải pháp chủ yếu, nhưng phương pháp này thường để lại sẹo, nguy cơ biến chứng và có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Hiện US-HIFU là phương pháp điều trị hiện đại, mang lại hiệu quả vượt trội trong việc loại bỏ khối u phụ khoa mà không gây tổn thương mô lành. Với ưu điểm bảo tồn tử cung và khả năng sinh sản, đây là giải pháp an toàn, phù hợp cho nhiều phụ nữ, đặc biệt là những người còn mong muốn có con.

U xơ tử cung, trước (ảnh trái) và sau điều trị bằng US-HIFU ẢNH: BSCC

GS-TS Nguyễn Viết Tiến cho biết, US-HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) là phương pháp sử dụng sóng siêu âm hội tụ chính xác vào khối u, tạo nhiệt độ cao tại vùng bệnh để phá hủy mô bệnh lý. Khác với phẫu thuật truyền thống, US-HIFU không cần rạch mổ, không gây chảy máu, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến mô lành.

GS Tiến đánh giá, kỹ thuật US-HIFU có ưu điểm nổi bật: an toàn, không xâm lấn, không để lại sẹo, giảm nguy cơ nhiễm trùng; giúp giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn khối u. Thời gian hồi phục nhanh, người bệnh có thể trở lại sinh hoạt bình thường chỉ sau vài ngày; ít đau, không cần gây mê toàn thân. Đặc biệt, bảo tồn khả năng sinh sản là ưu điểm vượt trội.