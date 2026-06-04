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Thế giới

Điều trị ung thư có thêm nhiều tín hiệu đột phá

Trí Đỗ
Trí Đỗ
04/06/2026 05:46 GMT+7

Các nhà nghiên cứu ung thư ngày 2.6 công bố nhiều kết quả đột phá tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO).

 Trong hơn 7.000 nghiên cứu được trình bày, một thử nghiệm về ung thư tuyến tụy nhận được sự chú ý đặc biệt, do đây là một trong những dạng ung thư nguy hiểm nhất và rất ít tiến bộ điều trị trong nhiều thập niên qua. Phương pháp mới của Công ty dược sinh học Revolution Medicines (Mỹ) sử dụng phân tử daraxonrasib cho thấy hiệu quả vượt trội so với hóa trị tiêu chuẩn ở nhóm bệnh nhân mắc u ác tính nhưng phổ biến. Theo kết quả nghiên cứu, một nửa số bệnh nhân dùng daraxonrasib sống thêm hơn 13 tháng, gấp đôi nhóm điều trị hóa trị. Bác sĩ ung thư Monty Pal nhận định đây có thể là bước thay đổi đột phá trong điều trị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối.

Điều trị ung thư có thêm nhiều tín hiệu đột phá - Ảnh 1.

Các chuyên gia trị liệu tế bào tại một nhà máy ở Frederick, bang Maryland (Mỹ)

Ảnh: Reuters

Một nghiên cứu đầy hứa hẹn khác là dữ liệu sơ bộ về các thuốc giảm cân như Ozempic và Wegovy. Nhóm thuốc mô phỏng hormone GLP-1 này ban đầu được phát triển để điều trị tiểu đường, nhưng hiện được nghiên cứu thêm về tác động đối với ung thư. Kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh tiến triển giảm 38 - 50% ở 4 loại ung thư (gồm phổi, vú, đại tràng và gan) ở những bệnh nhân dùng thuốc GLP-1 so với nhóm dùng phương pháp điều trị tiểu đường thông thường. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh dữ liệu này vẫn cần được kiểm chứng bằng thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên.

ASCO cũng ghi nhận xu hướng điều trị ít xâm lấn hơn. Một nghiên cứu về ung thư vú cho thấy có thể không cần phẫu thuật cắt hạch nách ở một số bệnh nhân chỉ di căn đến 1 hoặc 2 hạch, qua đó tránh tác dụng phụ lâu dài không cần thiết. 

Phương pháp điều trị ung thư vú mới nhiều triển vọng

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