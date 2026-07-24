Đội tuyển Việt Nam khởi đầu ASEAN Cup 2026 đầy ấn tượng khi áp đảo Timor Leste ngay từ những phút đầu trên sân Chonburi (Thái Lan) tối 24.7. Dù mặt sân sũng nước sau mưa ảnh hưởng đến việc xử lý bóng, các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép.

Phút 7, Hoàng Hên tận dụng cơ hội sau cú dứt điểm của Đình Bắc để mở tỷ số. Bàn thắng sớm buộc Timor Leste phải dâng cao, tạo điều kiện để đội tuyển Việt Nam khai thác khoảng trống bằng những pha phản công tốc độ.

Thế trận một chiều được cụ thể hóa bằng liên tiếp các bàn thắng. Phút 31, Đình Bắc nhân đôi cách biệt từ đường kiến tạo của Hoàng Đức. Đến cuối hiệp 1, Hoàng Hên hoàn tất cú đúp ở phút 41, Đình Bắc nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 42, trước khi Xuân Son ghi bàn ở phút 45+2 sau tình huống được VAR xác nhận, khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế 5-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc lập hat-trick, đội tuyển Việt Nam đại thắng Timor Leste 7-0

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo. Timor Leste chỉ tạo ra một vài tình huống đáng chú ý nhưng không đủ gây khó khăn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam.

Phút 66, Đình Bắc hoàn tất cú hat-trick trong trận đầu tiên dự ASEAN Cup. Sau đó, HLV Kim Sang-sik lần lượt tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì sức ép. Đến phút 79, Quang Hải ghi bàn ấn định chiến thắng 7-0 trong ngày chính thức mang băng đội trưởng.

Khép lại trận đấu, đội tuyển Việt Nam có màn ra quân hoàn hảo tại ASEAN Cup 2026 với chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi cú đúp, còn Xuân Son và Quang Hải mỗi người có 1 bàn thắng, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạo lợi thế lớn về hiệu số trước khi tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31.7.