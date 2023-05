Đình chỉ công tác cô giáo tát 31 cái vào đầu, má bé trai 18 tháng tuổi

Ngày 24.5, Trường mầm non Tuổi Ngọc (P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với cô giáo mầm non Nguyễn Thị B.H. (kể từ ngày 18.5) do cô đã vi phạm kỷ luật trong quá trình công tác.

Chị Thảo (mẹ bé) đã kể lại sự việc LÊ LÂM

Cụ thể, cô H. đã có hành động đánh bé trai H.M.H (18 tháng tuổi) trong quá trình cho bé ăn trưa.

Theo tường trình của cô H., trong quá trình cho ăn, do bé H.M.H nhiều lần dọa ói nên cô H. thừa nhận có vỗ nhiều cái lên trán của bé để bé "giật mình". Nhưng sau đó, bé H.M.H vẫn phun ói nên cô H. cho rằng đã tát vào má bé với "lực nhẹ".

Lớp học hôm xảy ra vụ việc cô giáo mầm non đã dùng tay đánh, tát vào phần đầu, má bé trai 18 tháng tuổi CẮT TỪ CAMERA

Cũng theo bản tường trình, cô H. còn tiếp tục tát vào má và đánh vào trán bé với "lực nhẹ, lực mạnh và cả lực vừa phải".

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Thảo, mẹ của bé H.M.H, cho hay vụ việc xảy ra vào chiều 17.5.

Sau khi đón con về đến phòng trọ, chị Thảo phát hiện có vết bầm đỏ trên má con trai mình nên đã gọi cho cô giáo mầm non để hỏi thông tin. Sau một hồi nói chuyện, cô H. thừa nhận đã đánh bé H.M.H và xin gia đình bỏ qua.

Tuy nhiên, chị Thảo không đồng ý bỏ qua và thông báo vụ việc đến lãnh đạo trường, đồng thời trình báo công an.

Theo biên bản làm việc của công an ngày 20.5, cô H. đã đánh tổng cộng 31 cái vào người bé H.M.H.