Đình chỉ hoạt động khách sạn nhiều vi phạm nhưng bất hợp tác với đoàn kiểm tra

Ngày 9.10, Thanh tra Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết đã có kết quả thanh tra 8 khách sạn khu vực biển Đà Nẵng (Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn), nhằm kịp thời khắc phục các cơ sở lưu trú chưa đảm bảo điều kiện, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.



Tại khách sạn The Code Hotel & Spa (đường Hoàng Sa) của Công ty CP thương mại và dịch vụ New 10, lực lượng thanh tra phát hiện khách sạn này thiếu quầy lưu niệm, phòng xông hơi và massage theo tiêu chuẩn 4 sao do đã ngưng hoạt động.

Khách sạn cũng chưa đảm bảo tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người quản lý, trưởng các bộ phận và nhân viên trực tiếp phục vụ khách (chỉ có 8/26 người có bằng cấp, chứng chỉ nghiệp vụ).

Qua đó Thanh tra sở xử phạt công ty này 30 triệu đồng, tước quyền công nhận hạng 4 sao của khách sạn The Code Hotel & Spa đến hết ngày 27.12.2024.



Khách sạn Adina (đường Phạm Văn Đồng) của Công ty TNHH TMDL khách sạn Toàn Thắng đảm bảo một số nội dung được kiểm tra, tuy nhiên một số cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiện nghi đã cũ, xuống cấp, công tác vệ sinh chưa đảm bảo.

Đáng chú ý, tại thời điểm thanh tra khách sạn Sbay chi nhánh Đà Nẵng của Công ty CP Sbay Việt Nam (đường Đinh Thị Hòa), chi nhánh công ty này không cung cấp cho đoàn thanh tra các giấy tờ về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn PCCC, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Người đứng đầu chi nhánh Công ty CP Sbay Việt Nam không đồng ý kiểm tra khách sạn với lý do công ty chỉ thuê lại khách sạn nên các giấy tờ do chủ sở hữu cung cấp.

Tiếp tục giám sát khách sạn, thanh tra công ty

Theo Thanh tra Sở Du lịch, người đứng đầu chi nhánh Công ty CP Sbay Việt Nam không hợp tác làm việc nên đoàn không kiểm tra được điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ du khách của khách sạn Sbay.

Tuy nhiên, Thanh tra sở đã phối hợp các ngành, đơn vị để kiểm tra, kết quả UBND Q.Sơn Trà cho biết đã từng kiểm tra và khách sạn Sbay chưa khắc phục nhiều tồn tại về điều kiện an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ, vi phạm chưa khai báo lưu trú, tạm trú cho khách, chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Qua đó, UBND Q.Sơn Trà xử phạt chi nhánh Đà Nẵng Công ty CP Sbay Việt Nam 30 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 7 tháng 15 ngày (từ cuối tháng 7.2024).

Đáng chú ý, Thanh tra Sở Du lịch TP.Đà Nẵng đã 2 lần gửi giấy mời đại diện Công ty CP Sbay Việt Nam nhưng không có người nhận thư, phối hợp Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội xác minh thì không có công ty này hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh.

Trước tình hình đó, Thanh tra Sở Du lịch TP.Đà Nẵng kiến nghị đưa Công ty CP Sbay Việt Nam vào danh sách thanh tra trong kế hoạch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2025, kiến nghị UBND Q.Sơn Trà và các đơn vị kiểm tra việc chấp hành đình chỉ hoạt động khách sạn Sbay chi nhánh Đà Nẵng, tiếp tục giám sát, kịp thời phát hiện và tạm dừng hoạt động khi khách sạn không đáp ứng điều kiện kinh doanh.