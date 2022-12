Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục vì bị tố cáo về chất lượng bữa ăn

Ngày 14.12, theo thông tin từ UBND P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng), UBND phường vừa ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động 10 ngày đối với nhóm lớp mầm non độc lập tư thục Hoa Anh Đào (366 Tôn Đản) để xác minh, kiểm tra nội dung tố cáo trên mạng xã hội liên quan đến cơ sở này.

Theo UBND P.Hòa An, một phụ huynh hôm 8.12 đã đăng tải bài viết trên một số trang mạng xã hội tố cáo việc tổ chức ăn uống cho trẻ tại cơ sở Hoa Anh Đào kém chất lượng, không đúng như cam kết với phụ huynh… Sau đó, phụ huynh đã xóa bài viết.

Tiếp nhận thông tin, UBND P.Hòa An đã thành lập tổ kiểm tra xử lý phản ánh ý kiến của công dân trên mạng xã hội bao gồm các đại diện của UBND phường, công an phường và trạm y tế phường…

Ngày 9.12, tổ kiểm tra đã đến kiểm tra cơ sở Hoa Anh Đào. Vào thời điểm kiểm tra, cơ sở có 28 trẻ: 1 lớp mẫu giáo với 18 trẻ và 1 nhóm trẻ có 10 trẻ.

Tổ kiểm tra phát hiện, thực đơn bữa ăn trong ngày so với thực tế chưa đúng và chưa đảm bảo về an toàn thực phẩm bữa ăn cho trẻ; trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, học liệu, tài liệu và thiết bị dạy học chưa đầy đủ...





Sau buổi kiểm tra, UBND P.Hòa An đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhóm lớp độc lập mầm non Hoa Anh Đào để tiếp tục kiểm tra, làm rõ các nội dung trong lúc kiểm tra.

Được biết, cơ sở Hoa Anh Đào được thành lập ngày 3.7.2020 theo Quyết định số 403 của UBND P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Quyết định này nêu rõ: số lượng không quá 48 trẻ/2 nhóm lớp; trẻ từ 12-36 tháng: 23 trẻ/1 nhóm/2 giáo viên; trẻ từ 36-48 tháng: 25 trẻ/1 lớp/2 giáo viên.

Chiều 14.12, thông tin từ Công an P.Hòa An cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với cơ quan liên quan của UBND P.Hòa An để điều tra, xác minh những vấn đề phụ huynh tố cáo liên quan đến cơ sở Hoa Anh Đào.