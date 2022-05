Đình chỉ vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện ông Nguyễn Đức Hiển

Ngày 30.5, TAND TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án “tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) và bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển (49 tuổi, Phó tổng biên tập báo Pháp luật TP.HCM).

Lý do, theo quyết định đình chỉ, tòa án đã triệu tập hợp lệ người đại diện ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng là ông Hồ Nguyên Lễ đến tòa để tham gia hòa giải; tham gia phiên họp về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Song ông Lễ xin hoãn phiên hòa giải vào ngày 22.12.2021, vắng mặt không lý do vào các ngày 16.5.2022 và 26.5.2022. Trong khi đó, bị đơn là ông Nguyễn Đức Hiển không có yêu cầu phản tố.

Vì vậy, tòa án đã ra quyết định giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm trên.





Theo nội dung khởi kiện, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu tòa án buộc ông Nguyễn Đức Hiển xin lỗi và đăng xin lỗi bà trên báo Pháp Luật TP.HCM, buộc ông Hiển yêu cầu Đài tiếng nói Việt Nam rút bài viết Không thể để bà Nguyễn Phương Hằng cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng.

Ngày 24.3.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong quá trình điều tra, Công an TP.HCM đã xác định có nhiều người giúp sức, hỗ trợ bị can Nguyễn Phương Hằng trong việc lên kịch bản, chuẩn bị nội dung, quản trị 12 kênh mạng xã hội chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật… cho bị can này trong các lần livestream không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm đời tư nhiều cá nhân, trong đó có nữ ca sĩ Vy Oanh.

Đến nay, CQĐT vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, điều tra mở rộng để xem xét có hay không vai trò đồng phạm của một số cá nhân và chủ kênh YouTube.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang xác minh, làm rõ hành vi “vu khống”, “làm nhục người khác” của bị can Nguyễn Phương Hằng theo đơn tố cáo của bà Đặng Thị Hàn Ni.