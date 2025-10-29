Qua theo dõi, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phát hiện trên làn hỗn hợp tuyến đường Đỗ Mười (phường An Phú Đông) xuất hiện nhiều đinh thép; vật sắc nhọn hình thoi, tam giác… tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự trên địa bàn đảm trách.

Đinh inox xuất hiện trên đường Đỗ Mười: Xe hút đinh cũng 'bó tay'

Phải nhặt tay vì xe hút đinh chuyên dụng ... "bất lực"

Trước tình hình trên, Đội CSGT An Sương đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đội hút đinh tình nguyện tiến hành hút đinh, vật sắc nhọn trên tuyến Đỗ Mười để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Kết quả, trong buổi tối 28 và sáng 29.10, gần 2 kg đinh thép; vật sắc nhọn hình thoi, tam giác được thu gom. Đáng chú ý có nhiều vật sắc nhọn hình thoi, tam giác còn mới tinh, phải nhặt tay vì xe hút đinh chuyên dụng "bất lực" với inox.

"Mình rọi đèn thấy vật sắc nhọn sáng chói, cho xe hút đinh chạy qua nhưng… không dính. Hóa ra chúng được làm bằng inox, không nhiễm từ. Suốt nhiều năm hút đinh, lần đầu gặp loại này", anh Tường thành viên đội tình nguyện chia sẻ.

Không chỉ lực lượng chức năng, người dân địa phương cũng chung tay nhặt đinh. Trong đó, bà Đỗ Thị Tiếp (62 tuổi, ở phường An Phú Đông), người nhặt đinh suốt 2 năm qua. Tay nâng 2 chai nhựa đầy ắp đinh và vật sắc nhọn, bà Tiếp kể có hôm bà nhặt hơn trăm mảnh chỉ trên đoạn đường 50 m trước nhà.

Nhiều hộ dân lân cận cũng mang chai lọ chứa vật sắc nhọn hình thoi tự nhặt trước đó giao cho tổ hút đinh đem đi xử lý.

Ông Phùng Duy Linh (55 tuổi), một nạn nhân của "đinh tặc", bức xúc: "2 tuần tui bị thủng lốp 2 lần, phải dắt bộ. Rải đinh kiểu này nguy hiểm chết người, cần xử lý nghiêm".

Tương tự, anh Trần Văn Đạt (36 tuổi) hành nghề chạy xe ôm công nghệ cũng hơn 3 lần cán phải đinh trên đường Đỗ Mười, không thể vá, phải thay ruột xe.

Còn ông Nguyễn Nam Trung (50 tuổi) tự chế dụng cụ gắn nam châm, đi bộ hút đinh dọc tuyến đường, cho biết từng bị người lạ hăm dọa.