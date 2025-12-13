Chiều 12.12, Đinh Phương Thành đoạt tấm HCV TDDC nội dung xà kép, với số điểm 12,900 bỏ rất xa các đối thủ còn lại. Ngày thi đấu của anh khép lại khi có thêm tấm HCĐ nội dung xà đơn.

Đinh Phương Thành lập cột mốc lịch ở SEA Games: 'Chiến đấu vượt ngưỡng bản thân'

Tấm HCV ở SEA Games 33 đã đưa Đinh Phương Thành chạm vào kỷ lục 14 tấm HCV SEA Games của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Huyền, bên cạnh đó là kỷ lục đoạt HCV ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tấm HCV tại Nhà thi đấu ĐH Thammasat đưa Đinh Phương Thành vào ngôi đền huyền thoại của TDDC Việt Nam nói riêng và đấu trường SEA Games nói chung. Tuy nhiên, thời gian không buông tha cho bất kỳ ai, nhất là lĩnh vực có sự đòi hỏi khắc nghiệt như TDDC.

Chàng trai sinh năm 1995 chia sẻ ở tuổi 30 sức khỏe không còn sung mãn như khi còn trẻ. Tấm HCV lần này có thể nói bản thân anh đã chiến đấu để vượt ngưỡng bản thân. Đinh Phương Thành sẽ cân nhắc kỹ, lắng nghe bản thân cho mục tiêu thiết lập kỷ lục mới với việc chinh phục tấm HCV thứ 15 tại SEA Games 34 ở Malaysia.