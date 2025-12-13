Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đinh Phương Thành lập cột mốc lịch ở SEA Games: 'Chiến đấu vượt ngưỡng bản thân'
Đinh Phương Thành lập cột mốc lịch ở SEA Games: 'Chiến đấu vượt ngưỡng bản thân'

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
13/12/2025 13:14 GMT+7

Đinh Phương Thành tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng của thể dục dụng cụ Việt Nam khi giành HCV nội dung xà kép với điểm số vượt trội, đồng thời bổ sung thêm HCĐ xà đơn. Thành tích này giúp anh cân bằng kỷ lục 14 HCV SEA Games và ghi dấu 6 kỳ đại hội liên tiếp bước lên bục cao nhất.

Chiều 12.12, Đinh Phương Thành đoạt tấm HCV TDDC nội dung xà kép, với số điểm 12,900 bỏ rất xa các đối thủ còn lại. Ngày thi đấu của anh khép lại khi có thêm tấm HCĐ nội dung xà đơn.

Đinh Phương Thành lập cột mốc lịch ở SEA Games: 'Chiến đấu vượt ngưỡng bản thân'

Tấm HCV ở SEA Games 33 đã đưa Đinh Phương Thành chạm vào kỷ lục 14 tấm HCV SEA Games của nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Huyền, bên cạnh đó là kỷ lục đoạt HCV ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tấm HCV tại Nhà thi đấu ĐH Thammasat đưa Đinh Phương Thành vào ngôi đền huyền thoại của TDDC Việt Nam nói riêng và đấu trường SEA Games nói chung. Tuy nhiên, thời gian không buông tha cho bất kỳ ai, nhất là lĩnh vực có sự đòi hỏi khắc nghiệt như TDDC.

Chàng trai sinh năm 1995 chia sẻ ở tuổi 30 sức khỏe không còn sung mãn như khi còn trẻ. Tấm HCV lần này có thể nói bản thân anh đã chiến đấu để vượt ngưỡng bản thân. Đinh Phương Thành sẽ cân nhắc kỹ, lắng nghe bản thân cho mục tiêu thiết lập kỷ lục mới với việc chinh phục tấm HCV thứ 15 tại SEA Games 34 ở Malaysia.

Tin liên quan

U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trước bán kết SEA Games

U.23 Việt Nam có lực lượng mạnh nhất trước bán kết SEA Games

Sau 2 trận toàn thắng ở vòng bảng để vào bán kết SEA Games 33, hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng bất ngờ thừa nhận 1 điểm U.23 Việt Nam cần làm tốt hơn.

Huy Hoàng còn tiếc nuối điều này sau khi giành HCV ở SEA Games 33

Đinh Phương Thành thể dục dụng cụ Việt Nam SEA Games 33 HCV SEA Games Xà kép Xà đơn kỷ lục SEA Games thể thao việt nam
