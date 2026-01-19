Đinh Tiến Đạt ra mắt ca khúc 'Tự hào được làm con'

Với Đinh Tiến Đạt, Tự hào được làm con không chỉ là lời tri ân gửi đến cha mẹ, mà còn là cách anh nhìn lại vai trò của chính mình trong gia đình: từ vị trí một người con đến khi trở thành người cha. Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn mang đến tinh thần tích cực, lạc quan cho người nghe vào những ngày đầu năm.

Ảnh: NVCC

Đinh Tiến Đạt chia sẻ thêm năm 2026 là giai đoạn anh tập trung phát triển mạnh mẽ sự nghiệp âm nhạc. Anh dự kiến ra mắt thêm nhiều sản phẩm nhạc rap kết hợp cùng những thể loại khác như pop, R&B, rock… Đinh Tiến Đạt cho biết sẽ tiếp tục dùng âm nhạc để chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm của bản thân cũng như góc nhìn về xã hội sau 30 năm theo đuổi nghệ thuật.