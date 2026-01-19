Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Đinh Tiến Đạt ra mắt ca khúc 'Tự hào được làm con'

Minh Hy
Minh Hy
19/01/2026 09:30 GMT+7

Để khép lại E.P (album ngắn) Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây, ca sĩ - rapper Đinh Tiến Đạt (ảnh) trình làng ca khúc Tự hào được làm con. Bài hát được nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng sáng tác riêng cho Đinh Tiến Đạt. Ca khúc có giai điệu ballad chậm rãi, ca từ mộc mạc.

Với Đinh Tiến Đạt, Tự hào được làm con không chỉ là lời tri ân gửi đến cha mẹ, mà còn là cách anh nhìn lại vai trò của chính mình trong gia đình: từ vị trí một người con đến khi trở thành người cha. Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn mang đến tinh thần tích cực, lạc quan cho người nghe vào những ngày đầu năm.

- Ảnh 1.

Ảnh: NVCC

Đinh Tiến Đạt chia sẻ thêm năm 2026 là giai đoạn anh tập trung phát triển mạnh mẽ sự nghiệp âm nhạc. Anh dự kiến ra mắt thêm nhiều sản phẩm nhạc rap kết hợp cùng những thể loại khác như pop, R&B, rock… Đinh Tiến Đạt cho biết sẽ tiếp tục dùng âm nhạc để chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm của bản thân cũng như góc nhìn về xã hội sau 30 năm theo đuổi nghệ thuật

Rapper Đen Vâu lên tiếng về dự án 'Nuôi em' đang vướng lùm xùm

Dự án thiện nguyện 'Nuôi em' đang vướng lùm xùm về tính minh bạch sau loạt phản ánh trên mạng xã hội. Là một trong những nghệ sĩ từng ủng hộ cho dự án này, rapper Đen Vâu vừa có bài đăng làm rõ.

