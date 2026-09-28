Đình Toàn sau 16 năm làm Thần Tài: Điều gì còn lại?

Thần tài gõ cửa phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL), xoay quanh xoay quanh những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều người khuyết tật đang tìm cách tự lập bằng lao động.

Đồng hành với chương trình từ những ngày đầu, Đình Toàn đảm nhận vai trò MC trong hình tượng Thần Tài. Công việc của anh không chỉ là dẫn dắt câu chuyện mà còn trực tiếp trò chuyện, tìm cách kết nối với từng nhân vật và cùng họ trải qua các thử thách.

Đình Toàn trong hình tượng Thần Tài Ảnh: NSX

Với những nhân vật có cách giao tiếp đặc biệt, Đình Toàn phải thay đổi cách tiếp cận. Để trò chuyện với người khiếm thính, anh học thủ ngữ, từ đó có thể trực tiếp trao đổi với nhân vật thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào người hỗ trợ.

Đình Toàn và những cuộc gặp gỡ đặc biệt

Sau 16 năm, Thần tài gõ cửa đã ghi lại nhiều câu chuyện về nghị lực và khát vọng tự lập. Mỗi nhân vật đến với chương trình có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều mong muốn có thêm điều kiện để lao động, phát triển công việc và cải thiện cuộc sống.

Các thử thách trong chương trình cũng bắt đầu từ đó. Nhân vật trực tiếp thể hiện công việc, kỹ năng của mình, thay vì chỉ kể về hoàn cảnh. Với họ, đó là cơ hội để chứng minh mình có thể làm được gì và tìm thêm nguồn vốn cho sinh kế.

Đồng hành với những cuộc gặp ấy, Đình Toàn không chỉ đứng ở vị trí người dẫn. Có những câu chuyện khiến anh xúc động... Việc phải nén cảm xúc khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn cũng là một phần trong hành trình đồng hành cùng chương trình. Qua đó, hình ảnh Thần tài không chỉ gắn với những thử thách hay phần thưởng mà còn đại diện cho sự sẻ chia và động viên.

Mỗi nhân vật trong chương trình có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có nghị lực vươn lên trong cuộc sống Ảnh: NSX

Sau hơn 800 kỳ, Thần tài gõ cửa xuất hiện thêm trên các nền tảng số bên cạnh sóng truyền hình. Cách khán giả tiếp cận chương trình thay đổi, nhưng những câu chuyện về công việc và sinh kế của các nhân vật vẫn là nội dung xuyên suốt.

Với Đình Toàn, 16 năm ấy được tính bằng những cuộc gặp. Anh học thủ ngữ để trò chuyện với người khiếm thính, thay đổi cách đặt câu hỏi với từng nhân vật và nhiều lần phải tự điều chỉnh cảm xúc để cuộc trò chuyện không dừng lại ở sự thương cảm.

Có lẽ đó cũng là điều khó nhìn thấy trên màn ảnh: phía sau hình tượng Thần Tài là một người dẫn phải học cách bước vào thế giới của từng nhân vật. Mỗi người một cách giao tiếp, một câu chuyện, một khả năng. Và mỗi lần gõ cửa, Đình Toàn lại phải tìm một cách khác để lắng nghe.