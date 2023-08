Đinh Vũ Hề - Dương Siêu Việt tái hiện cảnh thân mật trên livestream

Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt trong Bảy kiếp may mắn POSTER PHIM

Livestream quảng bá phim Bảy kiếp may mắn với sự tham gia của cặp diễn viên chính là Đinh Vũ Hề (vai Sơ Không) và Dương Siêu Việt (Tường Vân) trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi suốt những giờ qua. Nguyên nhân là vì cả hai bất ngờ diễn lại cảnh tình cảm trong phim ngay tại buổi giao lưu trực tuyến.

Người hâm mộ phim Bảy kiếp may mắn phấn khích khi chứng kiến Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt tái hiện lại phân đoạn ngọt ngào trên màn ảnh ra ngoài đời. Fan tác phẩm cũng cho rằng chuyện cặp đôi chính tái hiện lại những khoảnh khắc tình cảm tại buổi tuyên truyền là điều hoàn toàn bình thường.

Khoảnh khắc tình cảm của cặp sao trên livestream nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và trở thành tâm điểm tranh luận

Trong khi đó, một số người xem soi được Đinh Vũ Hề thực chất lợi dụng góc quay chỉ hôn vào tay của anh thay vì chạm lên má bạn diễn. Đặc biệt, nhiều dân mạng lại tỏ ra khó chịu khi cả hai thực hiện cảnh tình tứ tại chỗ livestream, trước hàng ngàn khán giả theo dõi.

Mạng xã hội tràn ngập những bình luận mỉa mai hai diễn viên hành động bất chấp để gây chú ý, quảng bá phim quá lố, tung chiêu trò rẻ tiền, làm màu… vì tác phẩm đang dần trở thành "bom xịt", càng chiếu hiệu ứng càng kém. Bên cạnh đó, những chia sẻ của nữ chính Dương Siêu Việt về vai diễn trong Bảy kiếp may mắn cũng như công sức của ê kíp bộ phim trên sóng livestream cũng không nhận được phản hồi tích cực từ công chúng.

Dương Siêu Việt có màn trở lại thất bại

Trên trang đánh giá phim Douban (Trung Quốc), Bảy kiếp may mắn nhận nhiều lời chê bai về nội dung bị cải biên quá đà so với tiểu thuyết gốc, tình tiết dài dòng, thêm nhiều nhân vật dư thừa, dàn diễn viên phụ kém sắc, cặp diễn viên chính Đinh Vũ Hề và Dương Siêu Việt thể hiện không ấn tượng… Tuy nhiên, phim vẫn có vài điểm cộng như kỹ xảo hoành tráng, trang phục đặc sắc, màu phim đẹp. Khi lên sóng VieON, phim nhận được sự quan tâm của người xem với khởi đầu 4.3/5 điểm đánh giá, vào top 10 chương trình được yêu thích nhất trên VieON. Ngoài ra, phim cũng được đánh giá 8,4 điểm trên My Drama List, được quan tâm tại nhiều thị trường Indonesia, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Canada…

Bảy kiếp may mắn chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất thời xúc động bảy kiếp không may đình đám, xoay quanh chuyện tình của hai thần tiên Sơ Không và Tường Vân qua 7 kiếp. Bảy kiếp may mắn quy tụ dàn sao Hoa ngữ Đinh Vũ Hề, Dương Siêu Việt, Tinh Trạch...