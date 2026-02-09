Diva Đài Loan Tiêu Á Hiên biến dạng gương mặt sau khi bị chó tấn công

Tiêu Á Hiên, sinh năm 1979, từng là gương mặt đình đám của làng nhạc Mandopop (nhạc pop tiếng Quan Thoại) với vẻ đẹp tinh tế, giọng hát đặc trưng và phong thái sân khấu cuốn hút. Sự nghiệp âm nhạc thành công giúp cô trở thành ngôi sao hạng A, đồng thời đời sống tình cảm nhiều sóng gió cũng khiến tên tuổi Tiêu Á Hiên thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ngoại hình của nữ ca sĩ lại gây tranh cãi và khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

Tiêu Á Hiên bị 'hủy dung' vì tai nạn do thú cưng

Biến cố lớn nhất cuộc đời xảy ra vào năm 2021, khi Tiêu Á Hiên gặp tai nạn nghiêm trọng với chính thú cưng của mình. Vốn là người yêu động vật, cô nuôi tổng cộng 5 chú chó trong nhà. Cuối tháng 3.2021, khi đang ở cùng bạn trai lúc bấy giờ là Hoàng Hạo, một con chó bất ngờ mất kiểm soát và tấn công cả hai. Tiêu Á Hiên bị thương nặng ở vùng mặt, trong khi bạn trai cô cũng bị thương ở khu vực miệng. Cả hai lập tức được đưa đi cấp cứu.

Tiêu Á Hiên đã trải qua nhiều ca phẫu thuật tái tạo gương mặt sau khi bị chó tấn công Ảnh: Weibo Tiêu Á Hiên

Các chấn thương của Tiêu Á Hiên được đánh giá là nghiêm trọng, dẫn đến biến chứng nhiễm trùng kéo dài gần 2 tháng và ảnh hưởng lớn đến cấu trúc khuôn mặt. Trong thời gian hồi phục, nữ ca sĩ cho biết cô gần như không thể cử động, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều suy sụp. Ngay cả những cử động đơn giản như cười, khóc hay chạm vào khuôn mặt cũng trở nên khó khăn.

Hậu quả từ tai nạn đã để lại nhiều vết sẹo trên gương mặt giọng ca Người lạ quen thuộc nhất Ảnh: Instagram hsiaoelva

Sau tai nạn, Tiêu Á Hiên tạm ngừng mọi hoạt động giải trí trong hơn 1 năm để tập trung điều trị và phục hồi. Cô thừa nhận sự cố đã khiến gương mặt bị tổn hại nghiêm trọng, buộc cô phải tiến hành các ca phẫu thuật tái tạo và thẩm mỹ để khắc phục. Nữ ca sĩ từng nghẹn ngào chia sẻ rằng với nghệ sĩ, ngoại hình là yếu tố sống còn và việc đối diện với hình ảnh của chính mình trong gương là trải nghiệm vô cùng đau đớn.

Đáng chú ý, dù chịu tổn thương nặng nề, Tiêu Á Hiên khẳng định cô không oán trách và cũng không bỏ rơi những chú chó đã gây ra tai nạn. Chia sẻ này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, song cũng cho thấy tình cảm và quan điểm nhất quán của cô với động vật.

Theo truyền thông Hoa ngữ, việc từng trải qua nhiều can thiệp thẩm mỹ trong quá khứ, cộng với hậu quả nặng nề từ vụ tai nạn nói trên đã khiến các đường nét trên gương mặt Tiêu Á Hiên trở nên thiếu cân đối. Những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa tại các sự kiện công khai cho thấy gương mặt cô có phần đơ cứng, lồi lõm và khác xa so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Thời kỳ đỉnh cao, Tiêu Á Hiên gây ấn tượng với vẻ đẹp tự nhiên pha nét sexy cá tính Ảnh: Instagram hsiaoelva



Sự thay đổi này khiến không ít khán giả tiếc nuối cho vẻ đẹp tự nhiên từng gắn liền với tên tuổi của "nữ hoàng nhạc pop" Đài Loan.