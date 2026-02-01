Lâm Vỹ Dạ nói gì về sự thay đổi ngoại hình?

Trong cuộc trò chuyện với Hà Nhi, Lâm Vỹ Dạ cho biết cô đến với nghệ thuật vì “mình chọn nghề”. Lý giải về điều này, nữ diễn viên hài hước: “Từ nhỏ tôi đã ước mơ mình trở thành ca sĩ nhưng cuộc đời đẩy đưa trở thành nghệ sĩ hài. Trộm vía là tôi làm diễn viên, chứ làm ca sĩ là thua”.

Phút trải lòng của Lâm Vỹ Dạ

Lâm Vỹ Dạ là khách mời của chương trình Chuyến xe tri kỷ của Hà Nhi ẢNH: NSX

Lâm Vỹ Dạ chia sẻ vào những ngày không quá bận rộn với công việc, cô dành thời gian ở nhà nghỉ ngơi, hoặc dành thời gian đi du lịch cùng người thân. Diễn viên phim Mang mẹ đi bỏ thừa nhận từ trước đến nay, cô không tính toán gì nhiều cho cuộc đời của mình. Thay vào đó, Lâm Vỹ Dạ thừa nhận rằng mọi thứ đến một cách tự nhiên. Nữ diễn viên 8X chia sẻ: “Tôi là người thuộc về gia đình, cho nên tôi cũng chọn lập gia đình từ rất sớm”.

Thời gian qua, ngoại hình của Lâm Vỹ Dạ cũng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Sau khi tích cực giảm cân, vợ Hứa Minh Đạt được nhận xét thăng hạng nhan sắc, trẻ trung hơn. Ngoại hình thon gọn cũng giúp bà mẹ hai con tự tin thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ nữ tính đến gợi cảm. Lâm Vỹ Dạ chia sẻ việc giảm cân thành công cũng là một trong những điều tự hào đối với cô.

Nhan sắc của Lâm Vỹ Dạ sau khi giảm cân ẢNH: FBNV

“Thời gian qua, mọi người thấy được sự thay đổi về ngoại hình của tôi. Từ trước đến nay, cân nặng làm ảnh hưởng cuộc sống của tôi quá nhiều. Nên tôi đã giảm 14 kg trong vòng 2 tháng hơn. Tôi thuộc dạng người lên cũng nhanh và xuống cũng nhanh”, cô nói.

Nói thêm về bản thân, diễn viên 8X thừa nhận điểm hạn chế của cô chính là tính “hay sống giùm cuộc đời người khác”. Lâm Vỹ Dạ nói cô hay lo lắng, khuyên bảo người khác và nhận ra điều đó đôi khi không nên. Khi được hỏi về việc “nếu có thể trở thành người khác, bạn muốn trở thành ai”, bà mẹ hai con khẳng định: “Tôi không muốn là ai cả. Vì Lâm Vỹ Dạ là một phiên bản duy nhất”.

Về kế hoạch trong thời gian tới, nữ diễn viên bật mí bản thân đang ấp ủ một dự án riêng, đó là web drama dành cho gia đình mình. Cô bày tỏ thêm về quan điểm sống: “Mình muốn có năng lượng vui vẻ cho mình thì đầu tiên mình phải cho trước đã. Mình mang sự vui vẻ đến mọi người thì mình cũng sẽ nhận lại điều đó từ xung quanh”.