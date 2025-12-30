Trấn Thành, Trường Giang lần hiếm hoi hội ngộ mừng Thu Trang ra phim mới

Tối 29.12, phim điện ảnh Ai thương ai mến chính thức trình làng tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây là dự án đánh dấu màn tái xuất của Thu Trang sau thành công của Nụ hôn bạc tỉ. Thảm đỏ sự kiện quy tụ đông đảo sao Việt như Trấn Thành, Trường Giang, Lê Giang, Lâm Vỹ Dạ, Sam, Midu, Thuý Ngân, Uyển Ân, Phương Mỹ Chi...

Thu Trang chia sẻ về tâm huyết dành cho Ai thương ai mến Ảnh: NSX

Thu Trang chia sẻ Ai thương ai mến là thành quả của quá trình dài, từ khâu chuẩn bị kịch bản, bối cảnh đến các chi tiết nhỏ trong phim. Cô hy vọng tác phẩm sẽ chạm được cảm xúc và nhận được sự yêu thương của khán giả. Đồng hành cùng vợ trong vai trò hậu phương tinh thần, Tiến Luật bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến Thu Trang dốc sức cho dự án. Nam diễn viên cho biết anh luôn tin tưởng vào lựa chọn và bản lĩnh nghề nghiệp của người bạn đời.

Tiến Luật không ghen khi Thu Trang đóng cặp với bạn diễn kém tuổi Ảnh: NSX

Trả lời cho câu hỏi vì sao Tiến Luật chỉ đóng một vai nhỏ, Thu Trang hài hước cho biết: “Tôi từng nói vui là đáng ra anh Luật không có vai, nhờ là chồng của đạo diễn mới có vai. Thật sự là do trong phim không có vai nào hợp”. Trong khi đó, Tiến Luật chia sẻ anh đã “gây áp lực” để có được vai diễn. Nam nghệ sĩ thừa nhận: “Trang là người rất nghiêm túc với nghề. Ở cương vị đạo diễn, Trang không dựa trên tình cảm, mà chọn diễn viên phải hợp vai diễn. Tôi từng muốn đóng vai cậu Khả hoặc cha cậu Khả nhưng không được”.

Trước câu hỏi có ghen không khi xem những phân đoạn tình tứ giữa vợ và Ngọc Thuận, Tiến Luật cho biết đàn em không phải người đầu tiên đóng cặp với Thu Trang và đây là công việc. Anh rất vui khi Khả và Mến có sự kết nối với nhau và khiến người ta tin rằng đây là một đôi. “Vợ tôi rất giỏi, đóng với bạn diễn nam nào cũng có sự kết nối”, Tiến Luật nói.

Dàn sao đến mừng phim mới của Thu Trang

Thảm đỏ Ai thương ai mến gây chú ý bởi sự xuất hiện của Trấn Thành, Trường Giang. Vốn là những người bạn thân thiết của nữ đạo diễn, 2 nghệ sĩ sắp xếp công việc để đến ủng hộ. Ngoài ra, diễn viên Lê Giang, Uyển Ân cũng có mặt để chúc mừng Thu Trang tái xuất ở vai trò đạo diễn Ảnh: NSX

Midu diện áo dài đỏ, khoe nhan sắc trẻ trung. Ngoài sự nghiệp, sao nữ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên chồng thiếu gia Ảnh: NSX

Lâm Vỹ Dạ đưa 2 con trai đến mừng phim mới của Thu Trang. Thời gian qua, nhan sắc của vợ Hứa Minh Đạt sau khi giảm cân nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng Ảnh: NSX

Quang Tuấn tình cảm với vợ trên thảm đỏ ra mắt phim. 2025 là một năm đáng nhớ của nam diễn viên khi anh hoạt động năng suất ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn gameshow

Ảnh: NSX

"Anh tài" Liên Bỉnh Phát, Hồng Sơn đến ủng hộ phim Ai thương ai mến. Họ giữ mối quan hệ thân thiết với Tiến Luật sau Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: NSX

Thúy Ngân nền nã với áo dài khi xuất hiện tại sự kiện. Thời gian qua, chuyện tình cảm của nữ diễn viên được nhiều người quan tâm Ảnh: NSX

Nhiều cặp đôi như Đạt G - Cindy Lư, Mạc Văn Khoa - Vy Pume, Thu Thủy - Kin Nguyễn... cũng có mặt tại sự kiện để chúc mừng dự án mới của Thu Trang - Tiến Luật Ảnh: NSX

Bận rộn với lịch diễn, Phương Mỹ Chi vẫn có mặt để ủng hộ dự án Ai thương ai mến Ảnh: NSX

Ngô Kiến Huy - Hồng Ánh tại sự kiện Ảnh: NSX

Ai thương ai mến là bộ phim thuộc thể loại hài - tình cảm gia đình. Phim kể về chuỗi ngày bi kịch của nhân vật Hai Mến (Thu Trang thủ vai), người chị cả bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn. Một mình Mến phải gồng gánh những khoản nợ chồng chất, chăm lo cho các em giữa chuỗi ngày đầy biến cố.

Lấy bối cảnh miền Tây sông nước thập niên 1960, bộ phim mở ra không gian làng quê Nam bộ mộc mạc, thấm đẫm hơi thở đời sống nông thôn. Đây cũng là lần đầu Thu Trang quyết định khai thác miền Tây xưa trên màn ảnh, với mong muốn tái hiện chân thực không chỉ cảnh sắc sông nước mà còn cả con người, văn hóa và nếp sinh hoạt đặc trưng của vùng đất này. Bên cạnh đó, phim còn khéo léo lồng ghép những yếu tố văn hóa truyền thống như đờn ca tài tử hay làng nghề bánh tráng…