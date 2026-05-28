Đồ điện tử công nghệ Trung Quốc xuất hiện ngập tràn ở IEAE 2026

Triển lãm IEAE 2026 diễn ra từ ngày 28-30.5, có quy mô trưng bày trên 10.000m², quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam, đặc biệt đến từ các trung tâm sản xuất điện tử hàng đầu Trung Quốc như Thâm Quyến, Đông Quan, Ninh Ba, Trung Sơn, Phật Sơn. Đây là sự kiện giao thương chuyên sâu dành cho ngành điện tử tiêu dùng và thiết bị điện gia dụng tại Việt Nam, nơi hội tụ các nhà sản xuất, nhà mua hàng và đối tác phân phối.

PV Thanh Niên đã ghi nhận một số hoạt động đáng chú ý tại sự kiện này:

Triển lãm đồ điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam thu hút khá đông khách tham quan trong ngày đầu tiên ẢNH: ĐINH ĐANG

Một trong những đơn vị doanh nghiệp Việt Nam hiếm hoi tham gia sự kiện này là Tập đoàn FPT với sản phẩm trình làng là robot lễ tân, ứng dụng cho khách sạn, bệnh viện... ẢNH: ĐINH ĐANG

Khu gian hàng điện tử tiêu dùng giới thiệu các sản phẩm đang được ưa chuộng tại Việt Nam như loa nghe nhạc kiểu cổ điển, tai nghe Bluetooth Hi-Fi, loa Bluetooth di động, thiết bị gaming, cáp sạc nhanh, pin dự phòng dung lượng lớn, củ sạc thông minh, phụ kiện điện thoại, thiết bị đeo thông minh, cùng các sản phẩm công nghệ tiên tiến như drone và robot ẢNH: ĐINH ĐANG

Nhiều nhà sáng tạo nội dung số quan tâm đến sản phẩm micro thu âm ẢNH: ĐINH ĐANG

Đáng chú ý là sản phẩm quạt làm mát cầm tay và để bàn đang chiếm số lượng vượt trội tại triển lãm. Thời tiết nóng bức hiện nay khiến nhu cầu mua sắm quạt mát trên thị trường tăng vọt ẢNH: ĐINH ĐANG

Hầu hết các loại quạt này đều có giá khoảng vài trăm ngàn đồng nên được khá đông khách hàng chú ý ẢNH: ĐINH ĐANG



