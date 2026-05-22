Hỗ trợ người bán lẫn người mua để thúc đẩy tiêu dùng

Hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ tiếp cận người tiêu dùng

Chia sẻ xoay quanh nội dung Hội thảo "Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 22.5, ông Phan Mạnh Hà, Giám đốc Đối ngoại Shopee Việt Nam cho hay thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mức độ cạnh tranh ngày càng cao hơn, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn về năng lực vận hành, khả năng thích ứng và tính chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, việc hiện diện trên môi trường số thôi là chưa đủ, mà doanh nghiệp cần có khả năng tiếp cận người dùng hiệu quả, vận hành linh hoạt và tận dụng tốt các công cụ công nghệ để duy trì tăng trưởng bền vững. Trong quá trình vận hành nền tảng, Shopee ghi nhận nhiều doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã hay hộ kinh doanh sở hữu sản phẩm chất lượng và có tiềm năng phát triển lớn, nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định về năng lực số, khả năng vận hành trên môi trường thương mại điện tử hay tiếp cận thị trường rộng hơn.

Shopee hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử ẢNH: SHOPEE

Từ thực tế đó, Shopee định hướng xây dựng các sáng kiến mang tính dài hạn, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử mà còn từng bước củng cố nền tảng vận hành và năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế số. Sàn cũng lựa chọn cách tiếp cận đi từ nhu cầu thực tế của từng địa phương để triển khai các mô hình hỗ trợ phù hợp. Thông qua chương trình "Địa phương Bứt phá", Shopee phối hợp cùng các sở, ngành địa phương triển khai nhiều hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), hợp tác xã và hộ kinh doanh, đồng thời thúc đẩy quảng bá các sản phẩm bản địa trên môi trường trực tuyến. Song song, sáng kiến "Tiếp sức doanh nghiệp Việt - Shopee Enables SMEs", phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), cũng đang từng bước hình thành hệ sinh thái hỗ trợ và kết nối thị trường cho doanh nghiệp Việt trong giai đoạn đầu tham gia nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình Bán hàng toàn cầu trên Shopee, doanh nghiệp Việt có thêm điều kiện tiếp cận người tiêu dùng tại nhiều thị trường trong khu vực, đa dạng hóa tệp khách hàng và mở rộng nguồn doanh thu. Chúng tôi tin rằng việc hình thành một hành lang xuất khẩu số ngày càng hoàn thiện sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho kinh tế số Việt Nam. "Về dài hạn, Shopee nhìn nhận thương mại điện tử không chỉ là kênh bán hàng, mà đang dần trở thành hạ tầng thúc đẩy tiêu dùng và mở rộng dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt. Khi SMEs, thương hiệu địa phương và sản phẩm Việt có thêm cơ hội tiếp cận người dùng trên môi trường số, sức mua không chỉ được khơi thông ở góc độ tiêu dùng, mà còn tạo thêm động lực cho sản xuất, lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế số trong nước", ông Phan Mạnh Hà chia sẻ thêm.

Duyệt hồ sơ vay tiêu dùng nhanh, thuận tiện cho cả khi du lịch...

Trong khi đó, ở góc độ tài chính, các dịch vụ vay tiêu dùng đã giúp đơn giản hóa để người dùng vay vốn, đáp ứng nhu cầu chi tiêu nhanh nhất. Theo đại diện Home Credit, nếu trước đây, việc vay vốn thường gắn liền với nhiều thủ tục và thời gian chờ đợi, thì hiện nay các nền tảng trực tuyến đã giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình này. Hiện nay, người dùng có thể đăng ký vay trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính, cung cấp thông tin theo hướng dẫn và nhận phản hồi trong thời gian ngắn. Quy trình số hóa không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao tính minh bạch, khi các bước thực hiện đều được thể hiện rõ ràng.

Thủ tục nhanh gọn, hỗ trợ mua sắm 0% từ các dịch vụ vay tiêu dùng như Home Credit góp phần thúc đẩy sức mua trong nền kinh tế ẢNH: HOME CREDIT

Đặc biệt, với những nhu cầu chi tiêu ngắn hạn như du lịch, hình thức vay online mang lại sự thuận tiện khi người dùng có thể chủ động lên kế hoạch và thực hiện gần như ngay lập tức, mà không bị gián đoạn bởi các thủ tục phức tạp. Chẳng hạn, dịch vụ tại Home Credit được thiết kế theo hướng tối ưu trải nghiệm người dùng. Quy trình đăng ký có thể thực hiện trực tuyến thông qua ứng dụng hoặc nền tảng website, với các bước hướng dẫn rõ ràng. Sau khi hoàn tất thông tin, hệ thống sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dựa trên những tiêu chí nhất định, phản hồi kết quả phê duyệt trong 3 phút và giải ngân 10 phút sau đó khi đã ký kết hợp đồng. Bên cạnh đó, người dùng có thể lựa chọn khoản vay theo nhu cầu và khả năng tài chính cá nhân, từ đó chủ động hơn trong việc lên kế hoạch chi tiêu cho các chuyến đi. Cách tiếp cận này phù hợp với những ai muốn cân đối ngân sách nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm du lịch không bị gián đoạn.

Việc vay tiền để đi du lịch phản ánh sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng và cách quản lý tài chính cá nhân của người dùng hiện đại. Khi các giải pháp tài chính ngày càng linh hoạt và dễ tiếp cận, việc chủ động thực hiện các kế hoạch cá nhân trở nên khả thi hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo trải nghiệm trọn vẹn, người dùng vẫn cần cân nhắc kỹ khả năng chi trả và lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp. Một quyết định tài chính hợp lý không chỉ giúp chuyến đi diễn ra suôn sẻ mà còn mang lại sự an tâm trong dài hạn. Hay các hình thức khuyến mãi như chủ thẻ tín dụng Home Credit sẽ được hoàn tiền 10% khi thanh toán tại mọi nhà hàng vào cuối tuần, giúp giảm chi phí đáng kể cho các bữa ăn. Hoặc được hỗ trợ mua sắm 0% lãi suất trên Shopee với kỳ hạn 6 tháng... Tất cả những điều đó sẽ góp phần giúp người tiêu dùng yên tâm mua sắm, góp phần gia tăng sức mua trong nền kinh tế.