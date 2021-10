‘Dò đường’ tìm cách phát triển 'thành phố thông minh'

Đó là câu hỏi được đặt ra trong hội thảo trực tuyến với chủ đề “Giải pháp chiếu sáng thành phố thông minh” do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Công ty CP Bóng đèn Điện Quang tổ chức vào sáng 22.10.202.

Bất cập trong xây dựng thành phố thông minh

Theo nhận định khách quan thì việc xây dựng thành phố thông minh ở các đô thị của Việt Nam chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Có nhiều bất cập tác động khiến cho việc xây dựng thành phố thông minh ở Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ nhất việc xây dựng thành phố thông minh tốn nhiều chi phí, cần nhiều thời gian và nhân lực... do đó ở các thành phố lớn lớn thì việc triển khai thành phố thông minh còn đang trong giai đoạn chỉ thí điểm ở một số nơi.

Thứ hai chưa có sự chỉ đạo thống nhất cấp quốc gia về việc xây dựng thành phố thông minh.Vì vậy đa phần các khái niệm, tiêu chí xây dựng thành phố thông minh đều không rõ ràng khiến chương trình thực hiện riêng lẻ, chưa có sự kế thừa hay dùng chung cơ sở dữ liệu nên đa phần có hiệu quả thấp.

Thứ ba, hạ tầng kỹ thuật còn yếu, năng suất và chất lượng lao động thấp, tiềm lực kinh tế còn yếu so với khu vực, năng lực quản trị quốc gia bao gồm quy hoạch, xây dựng chiến lược còn hạn chế...

Đâu là giải pháp?

Trước hết, cần đưa ra một bộ tiêu chuẩn chung trong việc xây dựng thành phố thông minh để các địa phương có thể dựa vào đó mà triển khai cho phù hợp với tình hình thực tế của từng đô thị. Điều đó sẽ giúp tránh được tình trạng “đi lạc hướng” dẫn đến không xác định được mức độ hay kết quả cần đạt được.

Thứ 2 đối với những vấn đề giao thông hạ tầng, kinh tế, nguồn nhân lực,… để hỗ trợ xây dựng Thành phố thông minh thì đòi hỏi phải có sự phối hợp đa ngành và huy động nhân sự, chuẩn bị mọi nguồn lực để thực hiện trong khoảng thời gian dài.





Cuối cùng để giải quyết bài toán ngân sách, chính quyền các thành phố có thể sử dụng hình thức “hợp tác công tư”. Đồng thời đại diện các sở ban ngành cũng nên tăng cường hợp tác nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này để góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hiện đại trong bối cảnh mới.

Tại buổi Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Giải pháp chiếu sáng thành phố thông minh”, Điện Quang đưa ra những những giải pháp chiếu sáng thông minh trong thành phố bao gồm: Giải pháp chiếu sáng thông minh Khu vực công cộng (Outdoor); Giải pháp Cao ốc thông minh (Smart building), Văn phòng thông minh (Smart Office), Nhà thông minh (Smarthome). Các giải pháp được Điện Quang phát triển có nhiều ưu điểm vượt trội như: điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt, hoạt động ngay cả khi mất internet, nền tảng mở kết nối với rất nhiều hệ sinh thái của các hãng thiết bị chiếu sáng trên thế giới, sử dụng dịch vụ điện toán đám mây, bảo mật truy cập hai lớp...

Đại diện Điện Quang, ông Phạm Lê Minh - Giám đốc điều hành Khối SMART IOT nhấn mạnh: “Để góp phần xây dựng thành phố thông minh, Điện Quang đã vạch ra tầm nhìn chiến lược đảm bảo các yếu tố như: Thứ nhất là đảm bảo An toàn đô thị bao gồm an toàn cho sức khỏe của con người, đảm bảo an ninh và bảo mật; Thứ hai là tiết kiệm năng lượng cho chính bản thân người sử dụng nói riêng và cho xã hội nói chung; Thứ ba là yếu tố tiện nghi và thông minh để tối ưu hóa chất lượng cuộc sống của người dân thành phố; Thứ 4 là phải đảm bảo vận hành và bảo trì được dễ dàng, giúp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; Thứ 5 là sử dụng hệ thống mở trong xây dựng thành phố thông minh để dễ dàng kết hợp hoạt động với hệ thống điện và các ứng dụng khác”.

Thông qua việc tổ chức Hội thảo này, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng Điện Quang mong muốn thời gian tới sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu, đem đến nhiều giải pháp hiện đại góp phần sớm đưa TP.HCM trở thành một trong những thành phố thông minh, hiện đại của cả nước.