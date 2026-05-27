Do ghen tuông, người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ nguy kịch rồi nhảy cầu

Sáng 27.5, tin từ Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết đơn vị đang lấy lời khai, lập hồ sơ ban đầu để điều tra vụ một nghi phạm dùng xăng để đốt vợ cũ bị bỏng nặng, tiên lượng xấu.



Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 34 ngày 26.5, tại ngã tư Nguyễn Đình Tân và Nguyễn Văn Thoại (phường Phú Xuân), Nguyễn Văn Tú (37 tuổi, ở phường Phú Xuân, thành phố Huế) đã dùng xăng tưới và đốt chị T.T.N.L (38 tuổi, ở phường Phú Xuân, là vợ cũ đã ly hôn với Tú năm 2025).

Sau sự việc, chị L. bị cháy toàn thân và được đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu, với tiên lượng xấu.

Sau khi gây án Tú đã nhảy xuống sông Hương ở cầu chợ Dinh để tự tử nhưng đã được lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an thành phố Huế ứng cứu và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Thời điểm này, trên cơ thể Tú có một số vết bỏng do xăng gây ra.

Công an phường Phú Xuân cho biết, hiện Tú đã tỉnh táo, lực lượng chức năng đang lấy lời khai, lập hồ sơ vụ việc. Bước đầu, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Tú ghen tuông với vợ cũ.