Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Do ghen tuông, người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ nguy kịch rồi nhảy cầu

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/05/2026 11:52 GMT+7

Xuất phát từ ghen tuông với vợ cũ, Nguyễn Văn Tú (ở thành phố Huế) dùng xăng tưới rồi đốt khiến vợ cũ bị bỏng nặng. Sau đó, Tú nhảy cầu để tự vẫn nhưng được lực lượng chức năng ứng cứu.

Sáng 27.5, tin từ Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết đơn vị đang lấy lời khai, lập hồ sơ ban đầu để điều tra vụ một nghi phạm dùng xăng để đốt vợ cũ bị bỏng nặng, tiên lượng xấu.

Do ghen tuông, người đàn ông dùng xăng đốt vợ cũ nguy kịch rồi nhảy cầu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa vụ cháy

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 34 ngày 26.5, tại ngã tư Nguyễn Đình Tân và Nguyễn Văn Thoại (phường Phú Xuân), Nguyễn Văn Tú (37 tuổi, ở phường Phú Xuân, thành phố Huế) đã dùng xăng tưới và đốt chị T.T.N.L (38 tuổi, ở phường Phú Xuân, là vợ cũ đã ly hôn với Tú năm 2025).

Sau sự việc, chị L. bị cháy toàn thân và được đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế cấp cứu, với tiên lượng xấu.

Sau khi gây án Tú đã nhảy xuống sông Hương ở cầu chợ Dinh để tự tử nhưng đã được lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an thành phố Huế ứng cứu và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế. Thời điểm này, trên cơ thể Tú có một số vết bỏng do xăng gây ra.

Công an phường Phú Xuân cho biết, hiện Tú đã tỉnh táo, lực lượng chức năng đang lấy lời khai, lập hồ sơ vụ việc. Bước đầu, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Tú ghen tuông với vợ cũ.

Tin liên quan

Đi lạc hơn 20 ngày từ Huế vào Quảng Ngãi, người đàn ông được đưa về nhà

Đi lạc hơn 20 ngày từ Huế vào Quảng Ngãi, người đàn ông được đưa về nhà

Sau hơn 20 ngày đi lạc với quãng đường hơn 250 km từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, một người đàn ông được Công an xã Sơn Hà phát hiện, hỗ trợ đưa về nhà an toàn.

Khám phá thêm chủ đề

Vợ cũ dùng xăng đốt vợ cũ Huế Gây Án ghen tuông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận