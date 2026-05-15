Đâm vợ cũ trọng thương phải nhập viện cấp cứu rồi quay về nhà tự sát

Trưa nay 15.5, thông tin từ UBND phường Đông Hà (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ trọng thương phải nhập viện cấp cứu rồi quay về nhà định tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ sáng nay 15.5, H.S.H (39 tuổi, ở khu phố 1, phường Nam Đông Hà) đã kéo chị N.T.H.L (33 tuổi, ở phường Đông Hà, cùng tỉnh Quảng Trị) vào một trụ sở dân sự cũ trên đường Phạm Ngũ Lão (phường Đông Hà). Tại đây, H. dùng dao bấm đâm 3 nhát vào người chị L.

Sau khi thực hiện hành vi, H. quay về nhà đóng cửa phòng rồi lấy dao tự sát nhưng được gia đình kịp thời can ngăn và đưa đến trụ sở Công an phường Đông Hà đầu thú.

Riêng chị L. đã được chuyển đến bệnh viện, hiện đang theo dõi điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị với 3 vết thương ở bụng, ngực và lưng phải.

H. và chị L. từng có quan hệ vợ chồng, nhưng đã ly hôn cách đây 3 năm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân H. ra tay đâm vợ cũ trọng thương.