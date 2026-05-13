Tìm thấy nghi phạm giết vợ cũ rồi bỏ trốn vào rừng

Thanh Lộc
13/05/2026 12:59 GMT+7

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong tại xã Kim Phú (Quảng Trị) trong một lán trại giữa rừng, cũng thuộc xã Kim Phú.

Ngày 13.5, UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ người phụ nữ tử vong xảy ra tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông trong rừng thuộc địa bàn xã Kim Phú. Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định người tử vong là Đ.X.T (29 tuổi, ở thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú; cũng là nghi phạm của 1 vụ án mạng trên địa bàn).

Nghi phạm T. đã tử vong khi được phát hiện

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trên địa bàn xã Kim Phú vừa xảy ra vụ một phụ nữ tử vong bất thường tại nhà với nhiều vết thương. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Cao Thị S. (31 tuổi, ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 ngày 11.5; lúc đó, chị S. đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ ở nhà. Chị S. tử vong với nhiều vết thương trên người, nghi bị sát hại.

Nghi phạm gây án ban đầu xác định là Đ.X.T (từng là vợ chồng với chị S., ly hôn cách đây không lâu). Tuy nhiên, nghi phạm T. đi đâu không rõ.

Sau khi phát hiện vụ việc, hơn 100 người gồm lực lượng công an, biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương đã tỏa ra nhiều hướng tại bản Yên Hợp... để tìm kiếm nghi phạm; đến sáng cùng ngày thì mới phát hiện thi thể.

